Бои продолжаются, а он уже все "освободил". Путин "засветился" в Курской области (видео)

Это второй "визит" за три месяца

В среду, 21 мая, российский президент Владимир Путин якобы приехал в Курскую область. Ранее он посещал Курщину в марте. На распространенных кадрах видно, что Путин сидит в комнате с закрытыми ролетами окнами, так что точно идентифицировать место его пребывания невозможно.

Российские СМИ заявили, что российский президент посетил Курскую область "впервые с момента полного освобождения региона". Как отметил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Россия Курщину полностью не контролирует. Путин якобы провел встречу в Курске с волонтерами и посетил город, где расположена Курская АЭС — Курчатов.

Окна надежно закрыты

По данным Института изучения войны, россияне вытеснили украинские войска с большинства территории Курской области, однако часть территории у Теткиного все еще под контролем ВСУ. Сам Путин во время визита назвал это "сложной ситуацией в приграничных районах". От Курчатова до границы с Украиной около 80 км.

Курчатов достаточно далеко от линии фронта

Ситуация в Теткино

Даже россияне сомневаются в визите Владимира Путина в Курск. Особенно, учитывая, что часть роспропагандистов написала, что Путин посетил "Курск после освобождения". Они считают, что видео – постановка или же на видео – двойник.

Пользователи сомневаются в визите Путина в Курскую область

Визит – не поддержка, считают в РФ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предыдущий визит Путина в Курскую область не обошелся без подозрений по поводу того, что это был двойник российского президента. Более того, пользователи заметили ряд несоответствий сезона и событиям.