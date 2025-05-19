Стало известно, почему командира 59-й ОШБР отстранили от должности

Он считает, что его решение не понравилось Главнокомандующему и президенту

Командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем подполковника Богдана Шевчука, ранее обвинявшегося в служебной халатности, преступных приказах и пренебрежении жизнью и здоровьем военных, сняли с должности. Его заменил Александр Сак, недавно командовавший 53-й ОМБр.

Об этом сам Шевчук сообщил в комментарии Суспільному. Вместе с тем пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил эту информацию, объяснив это "слухами".

"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это не играло бы такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось, и решили меня снять с должности", — сказал Шевчук.

По его словам, приказ о смещении его с должности командира поступил ночью 16 мая без предупреждения, а решение принял непосредственно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Возможно, по его мнению, я где-то не справился", — сказал Шевчук и добавил, что ситуация на Покровском направлении очень напряженная.

Следует отметить, что пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил Суспільному отстранение от должности Богдана Шевчука. Он подчеркнул, что официально тот продолжает выполнять полномочия командира бригады и распоряжения о его увольнении нет.

"Это все на уровне слухов", — сказал он.

Официального комментария Генерального штаба ВСУ пока нет.

Что известно о Богдане Шевчуке

Богдан Шевчук начал службу в ВСУ после окончания профильного вуза в 2015 году. Он был помощником начальника разведки отделения штаба 25-й бригады ДШВ, командовал разведывательной ротой 135 отдельного батальона управления ДШВ, занимал должность заместителя комбата 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ, а также офицера отдела планирования управления разведки штаба командования десантно-штурмовых войск.

В первые годы после полномасштабного вторжения Шевчук организовывал разведку и непосредственно участвовал в ней во многих населенных пунктах, в частности Изюме, Бахмуте и Марьинке. Был назначен на должность командира батальона 68-й бригады, а затем и начальника ее штаба и заместителя командира. В феврале 2024 года стал командиром 59-й ОМПБр.

Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени в 2023 году и Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени в 2024 году. Вместе с тем после назначения на должность командира бригады, Шевчук неоднократно подвергался критике за потерю города Красногоровка и других стратегических позиций. Его упрекают в недостаточном качестве планирования и организации боевых действий, а также ненадлежащем отношении к подчиненным.

Известный парамедик Екатерина Полищук писала в соцсетях, что из-за халатности Шевчука и его преступных приказов якобы погибли многие военнослужащие. Более того, она обвинила командира в том, что он занял эту должность благодаря родственным связям. Якобы у него родственники среди высшего военного руководства. Однако Полищук не назвала конкретные фамилии.

Напомним, на днях командир батальона 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин сообщил, что написал рапорт об отставке из-за нелепых приказов руководства. В Генштабе уже пообещали провести расследование.