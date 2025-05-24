Россия заявила об очередном "прорыве" на Сумщине. Карты, что там действительно происходит

Украинские силы обороны продолжают удерживать контроль над ситуацией в регионе

Российские войска не заходили в Юнаковку и Локню в Сумскую область — информация об этом является фейком, распространенным пропагандистскими источниками. Украинские силы обороны контролируют ситуацию в регионе и опровергают ложные заявления противника.

Об этом заявил подполковник Ярослав Чепурный, старший офицер центра коммуникаций группировки войск "Курск", в комментарии "РБК-Украина". По его словам, никаких подтвержденных фактов присутствия армии РФ у Юнаковки нет. Эта ложная информация была распространена российскими пропагандистскими ресурсами в Telegram-каналах, однако ее подлинность не подтверждена.

Согласно актуальным данным интерактивной карты боевых действий DeepState, Юнаковка находится под контролем украинских сил.

Юнаковка на карте DeepState

Кроме того, еще 12-13 мая "серая зона" в районе Хотинского общества расширилась в направлении сел Водологи и Беловоды.

23 мая российское Министерство обороны заявило, что армия РФ якобы "захватила" населенный пункт Локня. Однако, по свежим данным аналитиков, это заявление не соответствует действительности, а село находится на неопределенной территории.

Локня на карте DeepState

Вместе с тем, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что вражеские ресурсы 23 мая утверждали о "продвижении" в полях к востоку от Локни, но это пока нельзя подтвердить.

Украинские силы обороны продолжают удерживать контроль над ситуацией в регионе и опровергают враждебные информационные "вбросы".

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 23 мая, кафиры совершали авиаудары по Сумщине, в частности в районе села Запсилье.

Запсилья на карте DeepState

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия стремится сформировать так называемую "буферную зону" на украинской территории, вероятно, вдоль границы в Харьковской и Сумской областях.