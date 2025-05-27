Какие документы нужны забронированному мужчине для выезда за границу: объяснение пограничников и юристов

Все эти бумаги должны быть действительны и должным образом оформлены

Государственная пограничная служба руководствуется постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57, когда принимает решение о разрешении или запрете на выезд из Украины работников критически важных предприятий, имеющих бронирование от мобилизации. Однако разъяснения ГПСУ часто сформулированы так, что оставляют простор для двойного толкования.

Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил военный адвокат и юрист Центра предоставления поддержки ветеранам Роман Лихачев. По его словам, в зависимости от конкретного случая пограничник может как разрешить выезд, так и отказать в нем — и оба решения формально будут законными.

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Чтобы не получить отказ, забронированное лицо должно иметь военно-учетный документ с действительной отметкой бронирования. Важно, чтобы эта информация также была внесена в электронную систему "Оберіг".

Именно это единственное официальное подтверждение факта бронирования, которое признают пограничники во время проверки. Документ можно сгенерировать через "Резерв+" в соответствующем приложении — это цифровой формат, где уже содержится информация об отсрочке на основании бронирования (т.е. согласно пункту 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации").

Также требуется письменное разрешение работодателя на выезд за границу с указанием страны и периода пребывания. Шаблона для такой справки нет и написать ее можно в любой форме. Бумажный вариант с "живой" подписью и печатью воспринимается пограничниками как более надежный. В документе также следует обязательно указать ориентировочную дату возвращения лица, чтобы уменьшить риск возникновения дополнительных вопросов на границе.

Кроме того, к пакету прилагается приказ об отпуске или выписка из него, подтверждающий, что выезд осуществляется именно в отпуск, а не в командировку. Также необходимо предоставить служебное удостоверение или справку с места работы, подтверждающую актуальное трудоустройство, и загранпаспорт гражданина Украины. Все эти документы должны быть действительны и оформлены должным образом.

Напомним, "Телеграф" писал, что адвокат Роман Кравец удивил заявлением о выезде мужчин за пределы Украины.