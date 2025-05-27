Які документи потрібні заброньованому чоловіку для виїзду за кордон: пояснення прикордонників і юристів

Усі ці папери мають бути дійсні й належно оформлені

Державна прикордонна служба керується постановою КМУ від 27.01.1995 № 57, коли приймає рішення про дозвіл чи заборону на виїзд з України працівників критично важливих підприємств, які мають бронювання від мобілізації. Однак роз’яснення ДПСУ часто сформульовані так, що залишають простір для подвійного тлумачення.

Про це в коментарі "Телеграфу" пояснив військовий адвокат і юрист Центру надання підтримки ветеранам Роман Лихачов. За його словами, залежно від конкретного випадку, прикордонник може як дозволити виїзд, так і відмовити в ньому — і обидва рішення формально будуть законними.

Більше читайте у публікації: "Відпустка за кордоном для "заброньованого" – юрист пояснив, чи можна виїжджати і які є нюанси".

Щоб не отримати відмову, заброньована особа повинна мати військово-обліковий документ з дійсною позначкою бронювання. Важливо, щоб ця інформація також була внесена до електронної системи "Оберіг".

Саме це є єдиним офіційним підтвердженням факту бронювання, яке визнають прикордонники під час перевірки. Документ можна згенерувати через "Резерв+" у відповідному застосунку — це цифровий формат, де вже міститься інформація про відстрочку на підставі бронювання (тобто згідно з пунктом першим статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Також потрібен письмовий дозвіл роботодавця на виїзд за кордон із зазначенням країни та періоду перебування. Шаблону для такої довідки нема і написати її можна у довільній формі. Паперовий варіант із "живим" підписом та печаткою сприймається прикордонниками як надійніший. У документі також потрібно обов'язково вказати орієнтовну дату повернення особи, аби зменшити ризик виникнення додаткових запитань на кордоні.

Крім того, до пакета додається наказ про відпустку або витяг з нього, який підтверджує, що виїзд здійснюється саме у відпустку, а не у відрядження. Також необхідно надати службове посвідчення або довідку з місця роботи, яка підтверджує актуальне працевлаштування, та закордонний паспорт громадянина України. Усі ці документи мають бути дійсними та оформленими належним чином.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що адвокат Роман Кравець здивував заявою про виїзд чоловіків за межі України.