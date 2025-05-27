Нефтяная "удавка" для Кремля: добьет ли экономику РФ новая цена нефти

Миллиардные потери гарантированы

Новый ценовой потолок на российскую нефть может стать экономической петлей для Кремля. Снижение планки с 60 до 45-50 долларов за баррель грозит России потерей миллиардных доходов от нефтеэкспорта. Страны G7 готовы усилить санкционное давление, однако США пока не поддержали эту инициативу, ссылаясь на нежелание нанести ущерб возможным мирным переговорам.

Главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус объяснил "Телеграфу", какими могут быть потери для российского бюджета в случае снижения ценового потолка на нефть до 45-50 долларов за баррель и что нужно, чтобы получить реальный эффект от санкций?

Миллиардные потери и бюджетный кризис

По словам Ивана Уса, потери России от таких санкций могут достигнуть десятков миллиардов долларов. "27% дохода России на текущий год – это то, что они ожидали получать от нефтегазовой сферы", – отмечает он.

Российский бюджет предусматривал получение доходов от нефти по цене 69,7 доллара за баррель. Фактически нефть стоит 52-55 долларов за баррель, что значительно меньше ожиданий Кремля, говорит Иван Ус.

Эксперт подчеркивает, что текущие мировые цены уже создают серьезные проблемы для российской экономики. В российском медиапространстве даже появляются обсуждения возможных сокращений пенсионных выплат из-за нехватки средств в бюджете.

Логистические проблемы для Кремля

Текущий ценовой потолок 60 долларов за баррель действует с декабря 2022 года. Официальные танкеры не могут перевозить нефть дороже этой суммы из-за отсутствия страхования, поэтому более дорогие загрузки перевозит теневой флот.

"Россия зависит от логистики, а логистика — это не только трубопровод, это и перевозка танкерным флотом", — объясняет Иван Ус. Танкерный флот делится на официальный и теневой в зависимости от цены нефти по отношению к установленной планке.

По мнению эксперта, понижение планки до 50 долларов будет означать, что официальные танкеры вообще не смогут перевозить российскую нефть. Это заставит Россию полностью полагаться на теневой флот для экспорта.

"Если будет параллельное снижение этого барьера ценового и повышение контроля за теневым флотом, тогда эффект будет", — подчеркивает Иван Усс.

Также эксперт указывает на проблему контроля соблюдения санкций. По его мнению, любой танкер следует останавливать в международных водах для проверки документов и соответствия цен на нефть установленным ограничением.

Только сочетание снижения ценового барьера с повышением контроля над теневым флотом может дать реальный эффект от санкций против российского нефтяного экспорта, подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что РФ потеряет миллиарды, если США введет 500% пошлины на импорт для стран, покупающих российские энергоносители. Экономисты оценили, насколько реальной и влиятельной будет эта идея.