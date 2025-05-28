"Блестящий психолог с огромными амбициями": Politico рассказало о влиянии Ермака на Зеленского

Издание обнародовало большую статью о главе ОП

Американское издание Politico обнародовало большую статью, чтобы познакомить западных читателей с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Отмечается, что в настоящее время чиновник по сути возглавляет украинскую дипломатию и пытается найти подход к администрации президента США Дональда Трампа.

Статья обнародована в печатной версии издания. Там описали Ермака, как "блестящего психолога", который способен предугадывать, чего хочет президент Владимир Зеленский. Глава ОП предлагает президенту готовые решения, поскольку тот "ненавидит, когда его втягивают в детали".

Критики Ермака опасаются, что его многочисленные дипломатические инициативы направлены на укрепления своих собственных рейтингов, хотя он сам говорил, что намерен уйти из политики вместе с Зеленским.

"У него чрезвычайно большие амбиции, и единственное, к чему он действительно стремится, – это признание. Андрей может быть очаровательным, но им руководит непреодолимое желание, чтобы его величие признали", — рассказал неназванный бывший украинский министр.

Отмечается, что после прихода в Офис президента, Ермак быстро окружил себя группой советников, которые подчинялись только ему. При этом, его влияние оказалось настолько велико, что очень мало топ-чиновников могли удержаться за кресло, если глава ОП захотел от них избавиться. Издание намекает, что таким образом ушли бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Редким исключением остался глава ГУР Кирилл Буданов, который до сих пор имеет независимый доступ к Зеленскому.

Также издание приводит слова журналистки и директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, которая говорит, что власть в Украине была монополизирована.

"У нас нет полноценно действующего Кабинета Министров. Зато у нас есть какой-то квази-кабинет, возглавляемый Ермаком, контролирующий доступ к повестке дня президента и к самому президенту", — сказала она.

Сам глава ОП с критикой не согласен. Он отметил, что его заданием является эффективное функционирование Офиса президента и поддержку Зеленского в выполнении его работы.

Также Politico приводит несколько фактов из жизни Ермака — в 90-х он работал в ночном клубе в Киеве, куда заходили "гангстеры и пророссийские политики". Затем он работал в магазине престижной одежды Sanahunt, где помогал налаживать импорт эксклюзивных коллекций из Франции и Италии для клиентов, среди которых были олигархи и политики.

Как сообщалось ранее, в декабре 2024 года влиятельное издание Politico включило Ермака в рейтинг наиболее влиятельных людей Европы. Он занял второе место в категории "Мечтатели".