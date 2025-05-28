"Блискучий психолог з величезними амбіціями": Politico розповіло про вплив Єрмака на Зеленського

Видання оприлюднило велику статтю про голову ОП

Американське видання Politico оприлюднило велику статтю, щоб познайомити західних читачів з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Зазначається, що нині чиновник по суті очолює українську дипломатію та намагається знайти підхід до адміністрації президента США Дональда Трампа.

Статтю оприлюднено у друкованій версії видання. Там описали Єрмака як "блискучого психолога", який здатний передбачати, чого хоче президент Володимир Зеленський. Глава ОП пропонує президенту готові рішення, оскільки той "ненавидить, коли його втягують у деталі".

Критики Єрмака побоюються, що його численні дипломатичні ініціативи спрямовані на зміцнення власних рейтингів, хоча він сам казав, що має намір піти з політики разом із Зеленським.

"У нього надзвичайно великі амбіції, і єдине, чого він справді прагне, — це визнання. Андрій може бути чарівним, але ним керує непереборне бажання, щоб його велич визнали", — розповів неназваний колишній український міністр.

Зазначається, що після приходу до Офісу президента Єрмак швидко оточив себе групою радників, які підкорялися лише йому. При цьому його вплив виявився настільки великим, що дуже мало топчиновників могли втриматися за крісло, якщо голова ОП захотів їх позбутися. Видання натякає, що таким чином пішли колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Рідкісним винятком залишився голова ГУР Кирило Буданов, який досі має незалежний доступ до Зеленського.

Також видання наводить слова журналістки та директора Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк, яка каже, що влада в Україні була монополізована.

"У нас немає повноцінно чинного Кабінету Міністрів. Натомість у нас є якийсь квазікабінет, який очолює Єрмак, який контролює доступ до порядку денного президента і до самого президента", — сказала вона.

Сам голова ОП із критикою не згоден. Він зазначив, що його завданням є забезпечення ефективного функціонування Офісу президента та підтримки Зеленського у виконанні його роботи.

Також Politico наводить кілька фактів із життя Єрмака — у 90-х він працював у нічному клубі в Києві, куди заходили "гангстери та проросійські політики". Потім він працював у магазині престижного одягу Sanahunt, де допомагав налагоджувати імпорт ексклюзивних колекцій із Франції та Італії для клієнтів, серед яких були олігархи та політики.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2024 року впливове видання Politico включило Єрмака до рейтингу найвпливовіших людей Європи. Він посів друге місце у категорії "Мрійники".