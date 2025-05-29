"Почему мы должны отдавать жизни десятков тысяч человек?": Чалый объяснил, почему НАТО выгодно продолжение войны в Украине

Однако здесь нужно задать вопрос – а что получит Украина за свою жертву?

Странам Североатлантического Альянса (НАТО) выгодно, чтобы боевые действия в Украине продолжались, поскольку чем дольше Украина воюет против России, тем больше времени у членов Альянса есть на обеспечение собственной безопасности. Сейчас страны НАТО не готовы к какому-либо вооруженному конфликту с российским режимом – например, если Кремль попытается захватить так называемый Сувалкский коридор.

Об этом сказал украинский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью LIGA.net. Он напомнил, что многие европейские политики откровенно признают, что Альянс не готов сейчас противостоять россиянам.

"В заявлениях многие, особенно наши соседи, говорят это откровенно. Они же в шоке от того, что они не готовы воевать с Россией сейчас. Сейчас, если Россия пошла бы на Эстонию, то она бы спокойно сейчас заняла бы половину Эстонии, за 72 часа, потом вышла назад, и НАТО ничего бы не успела сделать, кроме своих обеспокоенностей. У них там только в 2029 году что-нибудь планируется. И дивизия будет Бундесвера в следующем, по-моему, уже в основном в Литве… У них нет того количества ракет, которое нужно для такой войны, снарядов и всего прочего", – отметил он.

Чалый подчеркнул, что НАТО сейчас Украина нужна в роли страны, которая будет воевать еще два, или даже три года. Страны Европы заинтересованы в продолжении войны, это правда, которую нужно говорить сейчас и говорить открыто. В 2023 году такой ситуации не было: тогда можно было остановить войну и остановить угрозу Европе от России. Но сейчас сложилась ситуация, когда чем дольше воюет Украина, тем больше времени она дает европейским странам на подготовку отражения российской агрессии против Альянса. Однако здесь нужно задать вопрос – а что получит Украина за свою жертву?

"Но почему мы должны в этой ситуации отдавать жизни десятков тысяч людей? Они дают нам оружие для того, чтобы мы выполняли эту роль восточного форпоста. Но без членства в НАТО, за что мы это делаем? Да, мы защищаем себя, но тут у нас нет выбора, понимаете? Мы не можем сделать условно врагу коридор, вот и идите через Украину туда дальше. Нет, мы так не сделаем, конечно, потому что все это понимают. И некоторые даже заявления были в прошлом году, что Украина будет воевать до последнего украинца. И я это слышал от высокопоставленных представителей НАТО. И у вас будет и партизанская война, вы не сдадитесь. Я говорю: "Нет, вы не понимаете с точки зрения понимания Украины". Я украинец, но я понимаю, что есть определенный предел", – сказал он.

Экс-посол также считает, что страны НАТО допускают большую ошибку, думая, что Путин не попытается проверить Альянс на прочность во время войны в Украине. Если будет прекращение огня на 30 дней, россиянам придется постепенно сворачивать боевые действия в Украине – даже Кремлю будет трудно объяснить возобновление боевых действий после месяца отсутствия обстрелов и боев. А это значит, что российские войска из Украины могут оказаться в Беларуси уже в сентябре и оттуда начать атаку на Сувалкский коридор между Беларусью и Калининградом.

"Граница — литовско-польская. Там границы нет, как таковой, но есть 65 километров очевидной для россиян цели, чтобы соединить РФ с Калининградом. И это все видят такую ситуацию. И не хотят, чтобы была остановка боевых действий в Украине – сейчас наступление идет на украинском фронте, а могло бы пойти на Сувалки. Поэтому нужно смотреть на интересы. Не нужно слушать заявления. Вы хотите руками украинцев вытащить каштаны из разожженного костра? Это сейчас так, поэтому мы обязаны откровенно говорить сейчас, что стадия войны, когда она идет на истощение, нам не подходит", — резюмировал Чалый.

Как сообщалось ранее, министр обороны Эстонии Ханно Певкур тоже недавно заявлял, что в случае завершения войны в Украине сотни тысяч российских солдат будут готовы к нападению на европейские страны. А украинские эксперты считают, что приостановка боевых действий в Украине или даже снижение их интенсивности дают возможность россиянам начать атаку на четыре страны НАТО, имеющие выход на Балтику.

Отметим, что угроза существует не только Польше и странам Балтии. Если Россия не остановится в Украине, ее следующей целью может стать установление контроля над Арктикой. Это поставит под угрозу безопасность ряда северных стран, в том числе Исландии, считает премьер Исландии Криструн Фростадоуттир.