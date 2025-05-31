Выговский пожаловался на "неконкурентную" минимальную зарплату в Нацполиции — украинцы не замедлили с ответом

Общественная реакция на заявление Виговского была неоднозначной

Минимальная зарплата нового работника Национальной полиции Украины составляет 17 000 гривен. По словам главы НПУ Ивана Выговского, эта сумма неконкурентна в нынешних условиях, что усложняет привлечение новых кадров.

Как он рассказал в интервью "Detector Media", сейчас ситуацию частично уравновешивают дополнительные начисления, предусмотренные правительственным постановлением №168 от 2023 года. Она регулирует выплаты полицейским и их семьям во время военного положения.

Однако Выговский предостерегает: после отмены этого постановления зарплаты в полиции станут еще менее конкурентными, чем другие правоохранительные структуры, где оплату труда гарантирует закон.

"Телеграф" спросил украинцев, справедлива ли такая зарплата, по их мнению. Но общественная реакция на заявление Выговского была неоднозначной. В комментариях граждане выражают возмущение, сравнивая зарплаты полицейских с пенсиями и социальными выплатами:

"А зарплата 8 тысяч, а пенсия 3 тысячи — это много?"

"А ребятам, искалеченным войной, 700 грн — норм?"

"Им, ур*дам, вообще платить не за что. Воевать не обученные — фига им, а не зарплата."

Одна из пользователей иронизирует по поводу низких пенсий по сравнению с зарплатой полицейских, в частности — минимальной зарплатой новоназначенного сотрудника полиции. "А теперь небольшая математика. Разделим 17 000 на 2 400 и получим количество пенсионеров, которые получают те 17 000 все вместе. Хотя полицейские умеют не только делить, но и отнимать", — пишет она.

В заключение высокая зарплата новобранцев в Нацполиции вызвала волну критики со стороны общественности, особенно на фоне мизерных пенсий и соцпомощи. Комментарии украинцев свидетельствуют о глубоком разочаровании и ощущении несправедливости в системе оплаты труда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Укрзализныце" отреагировали на резонанс вокруг заработных плат после громких заявлений работников: в компании признали, что нынешний уровень оплаты труда железнодорожников значительно ниже среднего по стране.