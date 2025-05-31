Вигівський пожалівся на "неконкурентну" мінімальну зарплату в Нацполіції - українці не забарилися з відповіддю

Суспільна реакція на заяву Вигівського була неоднозначною

Мінімальна зарплата новопризначеного працівника Національної поліції України становить 17 000 гривень. За словами очільника НПУ Івана Вигівського, ця сума є неконкурентною в нинішніх умовах, що ускладнює залучення нових кадрів.

Як він розповів в інтерв’ю "Detector Media", зараз ситуацію частково врівноважують додаткові нарахування, передбачені урядовою постановою №168 від 2023 року. Вона регулює виплати поліцейським та їхнім сім’ям під час воєнного стану.

Проте Вигівський застерігає: після скасування цієї постанови зарплати в поліції стануть ще менш конкурентними порівняно з іншими правоохоронними структурами, де оплату праці гарантує закон.

"Телеграф" запитав українців, чи справедлива така зарплата, на їхню думку. Та суспільна реакція на заяву Вигівського була неоднозначною. У коментарях громадяни висловлюють обурення, порівнюючи зарплати поліцейських із пенсіями та соціальними виплатами:

"А зарплата 8 тисяч, а пенсія 3 тисячі — це багато?"

"А хлопцям, скаліченим війною, 700 грн — норм?"

"Їм, ур*дам, взагалі платити нема за що. Воювати не навчені — дуля їм, а не зарплата."

Одна з користувачок іронізує з приводу низьких пенсій у порівнянні з зарплатою поліцейських, зокрема — мінімальною зарплатою новопризначеного співробітника поліції. "А тепер невеличка математика. Розділимо 17 000 на 2 400 й отримаємо кількість пенсіонерів,які отримують оті 17 000 усі разом. Хоча поліціянти вміють не тільки ділити,а ще й віднімати", — пише вона.

Як висновок, висока зарплата новобранців у Нацполіції викликала хвилю критики з боку громадськості, особливо на тлі мізерних пенсій і соцдопомоги. Коментарі українців свідчать про глибоке розчарування та відчуття несправедливості в системі оплати праці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Укрзалізниці" відреагували на резонанс довкола заробітних плат після гучних заяв працівників: у компанії визнали, що нинішній рівень оплати праці залізничників значно нижчий за середній по країні.