Пам'ятники з радянським душком і їдальня за рублі: що нині відбувається в окупованому Бердянську (відео)

Без сліз на місто і не глянеш

Бердянськ у Запорізькій області окупований ще з лютого 2022 року, коли почалось російське повномасштабне вторгнення. Місто, яке колись було популярним українським курортом — сіре та спустошене.

"Телеграф" розповість, як виглядає місто зараз на початку курортного сезону 1 червня 2025 року. Кадри вражають.

Пропагандист і блогер Кирило Сиріус, який показує у соціальних мережах "відновлення Донецька і донецької народної республіки" опублікував на своїй сторінці у Ютуб відео, де провів екскурсію зі своєї автівки окупованим Бердянськом.

По дорозі автор радісно коментує зоопарк із жирафами, дешеву їдальню за 700 рублів і нові "лежачі поліцейські".

У відео — типова окупаційна естетика: ремонти, односторонній рух, "доброжелательные люди", пам’ятники з радянським душком і ціни на житло, як у Донецьку. Окреме захоплення викликали овсянка, трамваї до 20:00 та затори біля музею історії Бердянська.

Без пафосу не обійшлося — закликав приїжджати "відпочивати", мовляв, місто чекає. Але насправді — чекає не всіх.

Ще одне відео записала ймовірно мешканка Берд'янська. На ньому вона показала, що відбувається у місті, без романтизації у ньому не обійшлось. За допомогою монтажу жінка наклала музику. Хоча насправді у місті зовсім пусто, де-інде лише є люди, а пляжі забруднені.

Також один з користувачів Ютуб записав відео окупованого Бердянську. На кадрах помітно, що час у цьому регіоні ніби зупинився. Бердянськ на цьму відео виглядає, як зона відчуження, воно й не дивно, адже росіяни позбавили нормального життя регіон. Відео було записане під російську сумну музику.

А так виглядає ще одне відео, яке зняли у Бердянську. На ньому зовсім немає людей, або бодай чогось, щоб нагадувало мирне життя.

Біля моря ще можна побачити кілька десятків людей. Вони ловлять рибу.

Жителі міста фотографуються у центрі міста, де колись було багато людей. Зараз там видніються російські триколори і пусте колесо огляду.

Що відомо про Бердянськ

Бердянськ — місто на південному сході України, розташоване на північному узбережжі Азовського моря в Запорізькій області. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році населення Бердянська становило приблизно 110-115 тисяч жителів. Після окупації багато місцевих жителів виїхали з міста.

Бердянськ у Запорізькій області

До окупації Бердянськ був популярним курортним містом. Щорічно місто відвідували близько 500-600 тисяч туристів, особливо влітку. Курортний сезон зазвичай тривав з травня по вересень.

Як виглядали пляжі в Бердянську до повномасштабної війни

Колесо огляду у Бердянську

На пляжах Бердянська ніде яблуку було впасти до великої війни

Ситуація у Бердянську під час окупації

Після російської окупації у 2022 році більшість баз відпочинку та санаторіїв міста були перетворені на місця дислокації російських військових. У цих об'єктах зберігається зброя та важка військова техніка. Колись туди приїздили українські зірки та давали великі концерти, а зараз туди потрапляють лише пропагандисти та жителі Донецька і Луганська, як от до прикладу, у серпні 2024 року у Бердянську була "королева ДНР". Вона ображала жінок і називала їх дурепами.

Раніше "Телеграф" показав, як виглядає база відпочинку в окупованій Кирилівці.