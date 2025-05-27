Мрачный секрет ведра из Бромсвелла: ученые поняли предназначение древнего англосаксонского артефакта

Изделию уже более 1500 лет

На протяжении почти 40 лет археологи ломали голову над загадкой "ведра из Бромсвелла" — артефакта VI века, который был найден в англосаксонском захоронении в Саффолке, Англия. Теперь ученые поняли, что оно стало своеобразной урной для праха.

Об этом пишет The Wahinghton Post. Археологи недавно смогли найти недостающие части изделия и обнаружили, что оно похоже было использовано для сохранения кремированных остатков какого-то важного человека.

Сам артефакт был обнаружен в 1986 году в захоронении Саттон-Ху, расположенном к северо-востоку от Лондона, практически возле побережья Северного моря. Археологи после его изучения предположили, что оно попало в Британию из Византийской империи, однако его предназначение долгое время оставалось загадкой. До этого момента.

"Мы наконец-то разгадали загадку ведра из Бромсвелла — теперь мы знаем, что это первый из этих редких предметов, когда-либо использовавшийся при кремационном захоронении", — сказала одна из участников раскопок Хелена Гик.

Хотя раскопки в Саттон-Ху ведутся уже давно, но только сейчас удалось найти основание ведра, в котором хранились останки кремированных костей человека и других животных. Кроме того, среди них нашли двусторонний гребень из оленьего рога.

Англосаксы нередко использовали кремацию, однако останки они обычно хранили в керамических горшках или урнах. Поэтому находка металлического ведра говорит о том, что таким образом древние люди похоронили кого-то очень важного. Впрочем, ученые пока не знают, о ком идет речь.

Что касается ведра, то на момент захоронения ему уже было более сотни лет. Его произвели на территории нынешней Турции, а затем оно непонятным образом оказалось на британских островах.

Возможно, его туда принесли саксонские солдаты или оно было передано как дипломатический подарок франками. При этом археологи даже задались вопросом о том, могли ли у англосаксонских поселений быть прямые контакты с Византией, через торговцев или наемников.

Как сообщалось ранее, археологи в Нидерландах смогли обнаружить языческое место поклонения, в котором приносились в жертву "дьявольские деньги". Находка ценна не только тем, что проливает свет на жизнь людей, живших в том регионе в дохристианские времена, но и возможно показывает смену эпох.