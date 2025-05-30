ПСЖ - "Интер": Искусственный интеллект назвал победителя Лиги чемпионов

ИИ определил главного фаворита матча

В субботу, 31 мая, в Мюнхене состоится главный еврокубковый матч сезона 2024/25 — финал Лиги чемпионов УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию финала ЛЧ "Пари Сен-Жермен" — "Интер".

"Телеграф" попросил Искусственный интеллект (ИИ) дать прогноз на финал Лиги чемпионов. По мнению ИИ, болельщиков ждет напряженная игра.

Прогноз ChatGPT 4.5 на финал Лиги чемпионов ПСЖ — "Интер"

ChatGPT 4.5 считает, что игра будет максимально напряженной, а атакующие игроки парижан обеспечат ПСЖ победу со счетом 2:1. "Интер", по мнению ИИ, демонстрирует отличную командную дисциплину и эффективность в атаке, особенно в решающих моментах, как показали полуфиналы с "Барселоной". Ключевыми факторами станут тактическая дисциплина и реализация моментов.

Прогноз Grok на финал Лиги чемпионов ПСЖ — "Интер"

Grok считает, что ПСЖ демонстрирует стабильную форму и является небольшим фаворитом встречи из-за скоростной атаки и индивидуального мастерства футболистов, которые могут решить исход встречи своими силами. По мнению ИИ, парижане выиграют игру со счетом 2:1 благодаря своей атакующей мощи и опыту звезд во время больших матчей. ИИ в составе миланцев выделяет Лаутаро Мартинеса и Николо Бареллу и добавляет, что итальянцам не хватает креативности и стабильности.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов "Интер" сенсационно выбил "Барселону", а ПСЖ прошел "Арсенал". Добавим, что матч ПСЖ — "Интер" покажут в Украине в прямом эфире. Накануне "Телеграф" сообщал расклады букмекеров на это противостояние.