Секретный участок Крымского моста: в ВМС рассказали, почему его поражение критическое

Россиянам есть чего бояться

В Военно-морских силах рассказали, каковы последствия удара по Крымскому мосту. В частности, деталями поделился спикер Военно-морских сил ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Что касается самого моста, это та часть, которая является одной из ключевых. И если поразить именно ее, последствия могут быть достаточно серьезными", — сказал он.

Утренний взрыв на Керченском мосту: третья операция Украины

Во вторник, 3 июня 2025 года, в 4:44 утра над Керченским проливом раздался мощный взрыв. Это стало третьей масштабной атакой Украины на стратегически важный Крымский мост – символ российской оккупации Крыма и критически важный логистический коридор для снабжения российскими войсками.

Операция готовилась несколько месяцев — для атаки использовали около 1100 килограммов подводных взрывчатых веществ. Служба безопасности Украины официально взяла ответственность за атаку. В СБУ обнародовали видеозапись взрыва.

Взрыв нанес повреждения подводным сопротивлениям моста. Это привело к временному прекращению движения транспорта. Этот удар произошел через два дня после масштабной атаки дронов на российские авиабазы в глубоком тылу под названием "Паутина", во время которой были повреждены десятки стратегических бомбардировщиков.

В ответ Россия нанесла ракетные удары по украинским городам, в частности по Сумам, где в результате обстрелов погибли люди.

Ранее "Телеграф" писал, чем СБУ ударила по Крымскому мосту. Украина проводила испытания подводных дронов собственной разработки.