Какую стратегию выбрал Путин после фантастических операций СБУ: WP рассказала

Источник отмечает, что кремлевский диктатор играет вдолгую

Президент Российской Федерации Владимир Путин собирается переждать неприятности, которые доставляет ему Украина в последние дни успешными спецоперациями. Он надеется на рост нехватки живой силы в ВСУ.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника на условиях анонимности. Он отметил, что у Путина "толстая кожа".

Глава Кремля пока не прокомментировал атаки, а российские государственные СМИ хранят заметное молчание после воскресных событий, констатирует издание. Вместе с тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил во вторник, что президент находится в курсе событий и что расследование ведется.

"Естественно, в Кремле недовольны. Конечно, это провал российских спецслужб, и это неприятно для Путина — но у него толстая кожа и устойчивая психика", – рассказал информированный собеседник.

Он добавил, что, хотя Украина успешно провела "гениальную и сложную операцию", российский лидер ведет более долгую игру.

"Путин думает о другом — с каждым месяцем войны нехватка живой силы в украинской армии увеличивается, и решения этой проблемы, похоже, нет. Путин планирует переждать эти неприятности", — сказал бывший чиновник, добавив, что прямой ответ на атаки со стороны Москвы не обязательно последует на фоне продолжающейся эскалации с обеих сторон.

Ранее в ВМС Украины рассказали, почему поражение Крымского моста критическое. Удар был нанесен по участку, который является одним из ключевых. Поэтому последствия могут быть достаточно серьезными.