От Херсона до Львова: названы украинские фамилии с названиями городов

Большая часть из этих родовых имен являются редкими в нашей стране

Среди множества разнообразных украинских фамилий существуют довольно необычные, которые редко можно встретить. Речь идет в родовых именах, которые звучат как города Украины.

"Телеграф", ссылаясь на портал "Рідні" собрал подборку таких фамилий. Стоит отметить, что носителей у большинства из них всего десятки человек по всей стране, а у некоторых есть даже сотни.

Одно из самых распространенных родовых имен, которое аналогично с названием украинского города — Львов. У него 743 носителя. А у украинской версии Львів — 8 носителей.

Список украинских фамилий с названиями городов

Херсон — 4 носителя;

Київ — 40 носителей;

Одеса — 2 носителя;

Житомир — 1 носитель;

Дніпро — 6 носителей;

Харьков — 568 носителей / Харків — 236 носителей;

Полтава — 115 носителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как звучат самые короткие украинские фамилии. Наши предки раньше создавали фамилии, опираясь на ряд различных факторов. Впрочем, не всегда формировали длинные фамилии, поскольку их иногда было трудно произносить. Потому начали появляться короткие, порой состояние всего из двух букв.