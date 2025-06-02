Внушает страх в россиян. Что скрывает фамилию легендарного главы СБУ Малюка

Происходит еще с казацкого времени

Успешная украинская операция "Паутинка" на российских аэродромах в очередной раз обратила внимание пользователи на главу СБУ Василия Малюка. Фамилия которого неоднократно упоминалась в сети.

Поэтому "Телеграф" решил разобраться, какую историю имеет родовое имя "Малюк". Отмечается, что эта фамилия украинская и имеет древнюю историю.

По данным портала "Рідні", впервые эта фамилия упоминается в Реестре войска Запорожского в 1756 году. Речь идет о казаке Василии Малюке (Васюринском шалаше). На тот момент он был единственным "официальным" носителем этой фамилии. Сейчас в Украине более 3,4 тысяч носителей.

Большинство из них проживает в Киеве, Каменском, Сумах, Запорожье и Харькове. По распространению на территории страны фамилия "Малюк" занимает 1180 место.

Происхождение этого родового имени связывают со временем казачества. Именно в этот период появились фамилии Малюк, Малюта, Махиня. Интересно, что все эти фамилии ироничны. Ведь так называли тех, кто был достаточно крепкого телосложения. А вот Махиней наоборот величали человека маленького роста и с худым телом.

Выходит, не исключено, что предки главы СБУ Василия Малюка тоже имели крепкое телосложение, благодаря чему когда-то и получили такую фамилию. А также связь с казачьим родом Украины.

Напомним, в настоящее время в Украине широко распространяются забытые и древние имена. Уже известно, в честь кого украинцы называют детей.

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