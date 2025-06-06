"Немножко хочется спать, да?" Зеленский насмешил украинцев заявлением после обстрела (видео)

Украинцы ответили президенту

Россия обстреляла Украину в ночь на 6 июня. Нанесли удар по жилищной и энергетической инфраструктуре, а также уничтожив склад с гуманитарной помощью.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время выступления на ІІІ Международном саммите городов и регионов. Несмотря на тяжелую ночь, президент не потерял чувство юмора и обратился к участникам саммита с характерной иронией.

"Немножко хочется спать, да? Немножко есть. Но они не дождутся", – сказал Зеленский, намекая на то, что российские атаки не сломят украинский дух.

Гарант подчеркнул масштабы разрушений, наносящих российской агрессии по всей территории Украины.

"Такая российская война. Они воюют против самой жизни, и везде, где есть российская оккупация, всюду нет нормальной жизни. А в некоторых городах вообще, к сожалению, ничего не осталось, только выжжены руины", – заявил президент во время своего выступления.

Украинцы отреагировали на юмор Зеленского. В комментариях под постом люди высказали свое мнение. Владимира Зеленского поддержали добрым словом.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия систематически обстреливает территорию Украины, нанося удары по гражданским и критическим объектам. Атаки осуществляются с помощью ракет, дронов, артиллерии и авиабомб. Во многих случаях удары приходятся на жилые районы, больницы, энергетическую инфраструктуру и другие объекты, не имеющие военного значения.

Особенно часто враг атакует ночью, используя дроны-камикадзе и ракеты разного типа. В ночь на 6 июня террористы запустили 407 беспилотников и 45 ракет разных типов.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь Келлога иронически обратилась к отцу после атаки по Украине.