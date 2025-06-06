Укр

"Имею странное чувство": дочь Келлога иронически обратилась к отцу после атаки по Украине

Автор
Марина Ищенко
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Кот Келлог, Меган Моббс Новость обновлена 06 июня 2025, 11:13
Кот Келлог, Меган Моббс. Фото Коллаж "Телеграф"

Россия пытается создать впечатление, что якобы наносит ответные удары, говорит она

Дочь специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога, президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation, Меган Моббс, обратилась к отцу после массированной российской атаки на Украину 6 июня. Она считает, что Россия не хочет мира.

Об этом говорится в сообщении Моббс в соцсети X. Женщина поделилась с отцом переживаниями.

"Громкая ночь в Киеве, папа! Возможно, это взрывы и стрельба посреди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира", — написала она.

По словам Моббс, Россия пытается создать впечатление, что якобы наносит ответные удары, "но высокоточные удары Украины были нанесены в ответ на неустанные атаки России на мирное население и только после того, как Путин отказался от прекращения огня".

"Он хочет только дальнейшей войны и всей Украины", — подчеркнула Моббс.

Кстати, "Телеграф" имел возможность лично пообщаться с Меган Моббс во время ее очередного визита в Украину. В интервью дочь Келлога рассказала о своей деятельности, переговорах Украины с Россией, а также поддерживает ли отец ее взгляды.

Атака России на Украину 6 июня — что известно

В ночь на 6 июня российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами", баллистическими и крылатыми ракетами. Под массированным ударом врага был Киев — обломки упали в шести районах, повреждена многоэтажка, перебои со светом.

Также россияне атаковали Тернополь, ударив по промышленности и объектам инфраструктуры. В городе зафиксировали загрязнение воздуха.

Кроме того, оккупанты били по Луцку, Чернигову, Киевской, Полтавской и Львовской областях.

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#Украина #Обстрел #Кит Келлог