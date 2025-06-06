"Трошки хочеться спати, так?" Зеленський насмішив українців заявою після обстрілу (відео)

Українці відповіли президенту

Росія обстріляла Україну в ніч на 6 червня. Завдали удару по житловій та енергетичній інфраструктурі, а також знищивши склад із гуманітарною допомогою.

Про це сказав Володимир Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів. Попри важку ніч, президент не втратив почуття гумору і звернувся до учасників саміту з характерною іронією.

"Трішки хочеться спати, так? Трішки є. Але вони не дочекаються", – сказав Зеленський, натякаючи на те, що російські атаки не зломлять український дух.

Гарант підкреслив масштаби руйнувань, які завдають російській агресії по всій території України.

"Така російська війна. Вони воюють проти самого життя, і скрізь, де є російська окупація, усюди немає нормального життя. А в деяких містах взагалі, на жаль, нічого не залишилося, тільки випалені руїни", – заявив Президент під час свого виступу.

Українці відреагували на гумор Зеленського. У коментарях під дописом люди висловили свою думку. Володимира Зеленського підтримали добрим словом.

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично обстрілює територію України, завдаючи ударів по цивільних і критичних об'єктах. Атаки здійснюються за допомогою ракет, дронів, артилерії та авіабомб. У багатьох випадках удари припадають на житлові райони, лікарні, енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, що не мають військового значення.

Особливо часто ворог атакує вночі, використовуючи дрони-камікадзе та ракети різного типу. У ніч на 6 червня терористи запустили 407 безпілотників і 45 ракет різних типів.

Раніше "Телеграф" писав, що донька Келлога іронічно звернулася до батька після атаки по Україні.