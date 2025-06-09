С проживанием на море и питанием: в Украине предлагают работу мечты для студентов

Обещают приличную зарплату

Пляжный комплекс Red Line, расположенный в одесской Аркадии, набирает официантов на сезонную работу. Берут студентов, но есть условие: от претендентов требуется наличие соответствующего опыта.

Вакансия опубликована на популярном украинском сайте объявлений. Работодатель обещает зарплату от 50 до 80 тысяч гривен в месяц.

В публикации указано, что это сезонная/временная работа на полный рабочий день. График работы два через два, три через три или четыре через два дня.

Отмечается, что вакансию подходит для студентов, однако требуется опыт работы в этой сфере.

Что касается зарплаты, то она начисляется по сложной системе: 4-6% от личной кассы + дополнительная система мотивации + чаевые. Выплаты производятся дважды в месяц.

В качестве "плюшек" работодатель указал бесплатное двухразовое питание и проживание в комплексе при необходимости. Еще одним плюсом является безопасное укрытие на территории.

Отдельно отмечается, что бронирование от мобилизации для сотрудников не предусмотрено.

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