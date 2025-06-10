Работала в Раде помощницей, но не у мужа: как выглядит жена главы парламента Стефанчука

Пара воспитывает двоих детей: сына Олеся и дочь Злату

Глава украинского парламента Руслан Стефанчук, который соперничал с Владимиром Зеленским в КВН, более 25 лет состоит в браке. О личной жизни он старается не распространяться, но известно, что его супругу зовут Марина и она предпочитает вести закрытый образ жизни.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Руслана Стефанчука и чем она занимается. Мы узнали некоторые подробности.

Как выглядит жена Руслана Стефанчука и что о ней известно

Действующий председатель парламента Украины Руслан Стефанчук женился на Марине в 1999 году, вскоре у них родилось двое детей: Олесь и Злата. Подробности их знакомства неизвестны, но, согласно данным в открытых источниках, Марина Ситарук (девичья фамилия) получила высшее образование в Хмельницком университете управления и права по специальности "Правоведение", получив квалификацию юриста.

Руслан Стефанчук и Марина более 25 лет в браке

С 2019 по 2020 год Марина Стефанчук работала на кафедре правосудия в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, а затем осталась в этом ВУЗе, но перешла на кафедру нотариального и исполнительного процесса, адвокатуры, прокуратуры и судоустройства Института права в статусе профессора.

Как выглядит жена главы Рады Руслана Стефанчука

Также жена Руслана Стефанчука работала помощницей народного депутата Даниила Гетманцева. Об этом глава парламента рассказала в интервью "Схемам". По его словам, жена защищалась с Гетманцевым в один день и он предложил ей работать на общественных началах в вопросах, касающихся законодательства.

Марина Стефанчук работала помощницей нардепа

Учитывая, что Марина Стефанчук ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике с мужем, информации о ней мало. Но в декларации, обнародованной за 2024 год, указано, что жена главы парламента получает большой доход.

Руслан Стефанчук вместе с женой и детьми

Полмиллиона гривен в год Марина получила зарплаты от Киевского университета им. Т. Шевченко, а еще более полмиллиона гривен от своей предпринимательской деятельности. Среди ценного имущества у нее числятся ювелирные изделия, а ездит супруга Стефанчука на автомобиле Renault Captur (2015 г. в.).

Семья Руслана Стефанчука

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена скандального экс-мэра Харькова Михаила Добкина. Женщина младше его на девять лет.