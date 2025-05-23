Младше Добкина на девять лет и редко появлялась на публике: как выглядит жена скандального экс-мэра Харькова

Добкин женился на Алине сразу после развода с первой женой

Бывший экс-мэр Харькова Михаил Добкин, который внезапно стал диаконом УПЦ Московского патриархата, официально был жената дважды. С 2007 года политик состоит в браке с Алиной Боженко, которая подарила ему двоих дочерей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Михаила Добкина и что о ней известно. Мы узнали некоторые подробности из ее жизни.

Михаил Добкин — что известно о личной жизни экс-мэра Харькова

Экс -"регионал" Михаил Добкин состоял в браке дважды. Первую его супругу зовут Людмила (Молотокас — девичья фамилия), с ней он познакомился во время службы в армии. По имеющимся данным, Людмила была дочерью высокопоставленного политработника ПВО и от первого брака у нее есть ребенок.

Первая жена Добкина с сыном и дочерью

В СМИ пишут, что первая супруга Добкина была достаточно волевой и сильной женщиной, поэтому помогала руководить семейным бизнесом. В браке у них родилось двое детей: дочь Алла (1993 год рождения) и сын Николай (2000 год рождения).

Людмила Добкина вместе с дочерью

Но в 2017 году супруги развелись. Михаил Добкин недолго ходил в холостяках и в этом же году пошел под венец с новой избранницей.

Как выглядит жена Михаила Добкина и что о ней известно

Вторую жену бывшего мэра Харькова зовут Алина Боженко (девичья фамилия). Она младше Добкина на девять лет. Поженилась пара в 2007 году, и вскоре у них родилась дочь Ева. Поговаривают, что девочка появилась на свет еще до официального оформления брака.

Как выглядит жена Добкина Алина Боженко

Через три года у супругов родилась еще одна дочь, которую назвали Полина. Примечательно, что все три дочери экс-мэра Харькова родились 7 числа. Об это Добкин рассказал в одном из интервью:

"У меня четверо детей – три дочери и сын, причем дочки родились седьмого числа: одна в октябре, вторая – в декабре, а третья – в мае. Поэтому можно сказать, что я очень ювелирно работаю в этом плане".

Вторая жена Добкина родила ему двоих дочерей

Алина Добкина ведет закрытый образ жизни, поэтому в открытом доступе о ней совсем мало информации. Известно, что в 2011 году жена бывшего украинского политика стала владелицей 25% акций харьковского телеканала "7 канал". Владельцем 50% акций телеканала тогда был Геннадий Кернес.

Михаил Добкин вместе с женой Алиной

Где Алина сейчас и чем занимается — неизвестно. Женщина редко появлялась на публике с Михаилом, поэтому в интернете мало ее фотографий.

"Телеграф" писал ранее, что известно о гражданской жене убитого экс-политика Портнова. Женщина в 2014 году уехала вслед за ним в Россию и получила там паспорт.