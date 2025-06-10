Працювала у Раді помічницею, але не у чоловіка: як виглядає дружина голови парламенту Стефанчука

Пара виховує двох дітей: сина Олеся та дочку Злату

Глава українського парламенту Руслан Стефанчук, який змагався з Володимиром Зеленським у КВК, понад 25 років перебуває у шлюбі. Про особисте життя він намагається не поширюватися, але відомо, що його дружину звуть Марина і вона вважає за краще вести закритий спосіб життя.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Руслана Стефанчука та чим вона займається. Ми дізналися деякі подробиці.

Як виглядає дружина Руслана Стефанчука і що про неї відомо

Чинний голова парламенту України Руслан Стефанчук одружився з Мариною 1999 року, незабаром у них народилося двоє дітей: Олесь та Злата. Подробиці їхнього знайомства невідомі, але, згідно з даними у відкритих джерелах, Марина Ситарук (дівоче прізвище) здобула вищу освіту у Хмельницькому університеті управління та права за спеціальністю "Правознавство", здобувши кваліфікацію юриста.

Руслан Стефанчук та Марина понад 25 років у шлюбі

З 2019 до 2020 року Марина Стефанчук працювала на кафедрі правосуддя у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, а потім залишилася у цьому ВНЗ, але перейшла на кафедру нотаріального та виконавчого процесу, адвокатури, прокуратури та судоустрою Інституту права у статусі професора.

Який виглядає дружина голови Ради Руслана Стефанчука

Також дружина Руслана Стефанчука працювала помічницею народного депутата Данила Гетьманцева. Про це глава парламенту розповіла в інтерв’ю "Схемам". За його словами, дружина захищалася з Гетьманцевим в один день і він запропонував їй працювати на громадських засадах у питаннях законодавства.

Марина Стефанчук працювала помічницею нардепа

Зважаючи на те, що Марина Стефанчук веде закритий спосіб життя і рідко з’являється на публіці з чоловіком, інформації про неї мало. Але у декларації, оприлюдненій за 2024 рік, зазначено, що дружина голови парламенту отримує великий дохід.

Руслан Стефанчук разом із дружиною та дітьми

Півмільйона гривень на рік Марина отримала зарплати від Київського університету ім. Т. Шевченка, а ще понад півмільйона гривень від своєї підприємницької діяльності. Серед цінного майна вона має ювелірні вироби, а їздить дружина Стефанчука на автомобілі Renault Captur (2015 р. в.).

Родина Руслана Стефанчука

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина скандального ексмера Харкова Михайла Добкіна. Жінка молодша за нього на дев’ять років.