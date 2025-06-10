Працювала у Раді помічницею, але не у чоловіка: як виглядає дружина голови парламенту Стефанчука
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Пара виховує двох дітей: сина Олеся та дочку Злату
Глава українського парламенту Руслан Стефанчук, який змагався з Володимиром Зеленським у КВК, понад 25 років перебуває у шлюбі. Про особисте життя він намагається не поширюватися, але відомо, що його дружину звуть Марина і вона вважає за краще вести закритий спосіб життя.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Руслана Стефанчука та чим вона займається. Ми дізналися деякі подробиці.
Як виглядає дружина Руслана Стефанчука і що про неї відомо
Чинний голова парламенту України Руслан Стефанчук одружився з Мариною 1999 року, незабаром у них народилося двоє дітей: Олесь та Злата. Подробиці їхнього знайомства невідомі, але, згідно з даними у відкритих джерелах, Марина Ситарук (дівоче прізвище) здобула вищу освіту у Хмельницькому університеті управління та права за спеціальністю "Правознавство", здобувши кваліфікацію юриста.
З 2019 до 2020 року Марина Стефанчук працювала на кафедрі правосуддя у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, а потім залишилася у цьому ВНЗ, але перейшла на кафедру нотаріального та виконавчого процесу, адвокатури, прокуратури та судоустрою Інституту права у статусі професора.
Також дружина Руслана Стефанчука працювала помічницею народного депутата Данила Гетьманцева. Про це глава парламенту розповіла в інтерв’ю "Схемам". За його словами, дружина захищалася з Гетьманцевим в один день і він запропонував їй працювати на громадських засадах у питаннях законодавства.
Зважаючи на те, що Марина Стефанчук веде закритий спосіб життя і рідко з’являється на публіці з чоловіком, інформації про неї мало. Але у декларації, оприлюдненій за 2024 рік, зазначено, що дружина голови парламенту отримує великий дохід.
Півмільйона гривень на рік Марина отримала зарплати від Київського університету ім. Т. Шевченка, а ще понад півмільйона гривень від своєї підприємницької діяльності. Серед цінного майна вона має ювелірні вироби, а їздить дружина Стефанчука на автомобілі Renault Captur (2015 р. в.).
"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина скандального ексмера Харкова Михайла Добкіна. Жінка молодша за нього на дев’ять років.