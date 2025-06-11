Не дайте помидорам погибнуть. Три способа подвязать кусты

Высокие кусты нуждаются в опоре

Подвязывание помидоров, когда речь идет о высокорослых сортах, является необходимым шагом. Ведь без этого, как и без подкормки томатов, урожай разочарует.

"Телеграф" рассказывает о трех способах подвязки помидоров. Для высокорослых кустов она обязательна, низкорослые сорта подвязывают по необходимости.

Для того чтобы привязать кусты к опоре, используют шпагат, или порезанную на ленты старую футболку. Также существуют специальные крючки, которые используются вместо веревок — с ними процесс будет более быстрым и простым.

С помощью таких крючков кусты легко крепятся к опоре

Колышки

Самый простой способ, не требующий затрат – нужны колья, на 20-25 см превышающие кусты томатов. К ним нужно подвязывать стебель томатов по мере их роста. Для одного куста достаточно одной опоры.

Сетка

В этом случае в качестве опоры используют высокую сетку, которая натягивается между рядами помидоров. К ней привязывают кусты — шпагатом, веревкой или с помощью специальных креплений. Такая опора также позволяет подвязывать кусты на разном уровне, когда они становятся выше.

Горизонтальная шпалера

Удобный способ, позволяющий подвязывать кусты в зависимости от их высоты. Для шпалеры в землю вкапывают большие рейки, между которыми натягивают веревку в несколько рядов. Между ними "пропускают" стебли помидоров по мере роста. Обычно такую конструкцию можно использовать несколько лет подряд.

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