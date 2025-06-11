Не дайте помідорам загинути. Три способи підв'язати кущі

Високі кущі потребують опори

Підв'язування помідорів, коли йдеться про високорослі сорти, є необхідним кроком. Адже без цього, як і без підживлення томатів, врожай розчарує.

"Телеграф" розповідає про три способи підв'язки помідорів. Для високорослих кущів вона є обов'язковою, низькорослі сорти підв'язують за необхідності.

Для того, щоб прив'язати кущі до опори, використовують шпагат, або порізану на стрічки стару футболку. Також існують спеціальні кріплення, що використовуються замість мотузок — з ними процес буде швидшим та простішим.

З допомогою таких гачків кущі легко кріпляться до опори

Кілочки

Найпростіший спосіб, що не вимагає затрат — потрібні кілки, що на 20-25 см перевищують кущі томатів. До них треба підв'язувати стебля томатів в міру їхнього зростання. Для одного куща достатньо однієї опори.

Сітка

В цьому випаду як опору використовують високу сітку, яка натягується між рядами помідорів. До неї прив'язують кущі — шпагатом, мотузка, чи за допомогою спеціальних кріплень. Така опора також дає змогу підв'язувати кущі на різному рівні, коли вони стають вищими.

Горизонтальна шпалера

Зручний спосіб, який дає змогу підв'язувати кущі залежно від їхньої висоти. Для шпалери в землю вкопують великі рейки, між якими натягують мотузку в кілька рядів. Між ними "пропускають" стебла помідорів в міру зростання. Зазвичай таку конструкцію можна використовувати кілька років поспіль.

Раніше "Телеграф" розповідав, як врятувати помідори від палючого сонця. Захистити врожай допоможе простий лайфхак.