"Оу, ноу, ля полиция!": правоохранители "арестовали" собаку и попали в TikTok (смешное видео)

Видео собрало уже более 7,8 миллионов лайков и более 21 тысяч комментариев

В соцсетях стремительно набирает популярность курьезный ролик, где двое полицейских берут собаку — за передние лапы, как за руки — и ведут его куда-то по коридору. В то же время пес покорно "шагает" вместе с ними, словно послушный нарушитель, не сопротивляющийся во время задержания.

Данное видео было показано в TikTok. Сцену сопровождает узнаваемая мелодия с фразой "Оу, ноу, ля полиция!" — хорошо знакомый саунд, который часто используют в шутливых публикациях о якобы побеге или аресте.

Реакция пользователей – взрывная. Видео собрало уже более 7,8 миллионов лайков и более 21 тысяч комментариев, которые сами по себе превратились в отдельную комедийную часть сюжета. Пользователи массово разыгрывают мнимые сценарии задержания четырехлапого "нарушителя" и шутят о "жестокости" полиции.

Среди самых популярных комментариев:

"Интересно, за что его так жестоко задержали", — иронизирует один из зрителей.

"Я беру всю вину на себя, отпустите его", — комментирует другой, создавая драматическую "сцену самопожертвования".

Часть зрителей при этом отнеслась к увиденному посерьезнее. В комментариях выражают обеспокоенность тем, что животному может быть больно, и спрашивают, не было ли это жестоким обращением.

Сейчас "задержанный" пес стал новым любимцем интернета, а видео с ним – очередным доказательством того, как курьезный момент может стать громким мемом.

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