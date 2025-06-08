"Купаться скоро тоже будет платно": цены на пляжах Одессы удивили украинцев

Без аренды шезлонга не обойтись из-за большого количества людей

Украинцы возмутились ценами на одесском пляже на шезлонги и зонты. Они жалуются, что хоть лежать на песке и бесплатно, но там нет мест. Некоторые комментаторы пишут, что скоро придется платить и за то, чтобы искупаться в море.

Ценами на аренду шезлонгов и зонтов поинтересовался один из местных Telegram-каналов. На каком из пляжей снималось видео, автор публикации не уточнил, однако ясно, что это было одно из бесплатных мест отдыха.

Сегодня свободный вход сохранился на пляжах: "Лузановка", "Собачка", "Аркадия" в районе ротонды, муниципальном спортивном пляже на 14-й станции Фонтана, а также на 11-й станции Фонтана.

Из ролика ясно, что за аренду зонта или шезлонга придется отдать 200 грн. Такие цены возмутили украинцев.

Стоит отметить, что на коммерческих пляжах, таких как Ибица, цены и вовсе кусаются. За шезлонг у моря можно заплатить 400-600 грн, а за шезлонг у бассейна – 700-900 грн. Двойной шезлонг обойдется в 2000-2700 грн, а мягкая площадка – от 2500 до 5000 грн, в зависимости от наличия VIP-сервиса.

На Ибице также можно арендовать бунгало для большой компании за 350-450 грн на весь день.

Кроме того на этом пляже предоставляются услуги камеры хранения по цене 100 грн, при этом залоговая стоимость ключа от нее вдвое больше. Также на Ибице можно взять полотенце напрокат. Стоимость аренды 200 грн, а сумма залог – 800.

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