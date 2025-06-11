Сколько домов в Киеве Россия разрушила с начала вторжения и какой район пострадал больше всех: официальные цифры

Многие дома были полностью разрушены

Россия в последнее время значительно нарастила свои воздушные атаки на Украину. Одной из главных целей для них регулярно становится Киев. К сожалению, без последствий российский террор не проходит. Только во время атаки 10 июня сразу в нескольких районах столицы вспыхнули масштабные пожары, многие здания получили повреждения.

"Телеграф" обратился к властям, чтобы узнать, сколько домов в Киеве было повреждено за время полномасштабной войны и сколько из них уже удалось восстановить.

Подробно по каждому району (в материале нет сведений об ущербе в результате новых обстрелов Киева 6 и 10 июня 2025):

Дарницкий район

Дарницкий район

По состоянию на 3 июня, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Дарницкой райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения повреждения различной степени получили:

47 многоэтажных жилых домов;

85 частных жилых домов;

из них 6 домов – разрушены.

Компенсации:

пять владельцев разрушенных домов получили жилищные сертификаты "єВідновлення";

разрушенных домов получили жилищные сертификаты "єВідновлення"; один владелец получил денежную компенсацию за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии РФ.

"В рамках программы электронной публичной услуги "єВідновлення" решения приняты по всем обращениям", — говорится в ответе райадминистрации.

Погибшие и раненые:

Информация у райадминистрации отсутствует.

Дарницкий район - последствия обстрела 21 сентября 2023 года. Фото: Телеграф

Голосеевский район

Голосеевский район

По состоянию на 3 июня, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Голосеевской райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения в районе было повреждено:

286 жилых домов.

Из них 282 дома восстановлены.

Погибшие и раненые:

Информация не была предоставлена.

Голосеевский район - обстрел 2 сентября 2024. Фото: Ян Доброносов

Деснянский район

Деснянский район

По состоянию на 31 мая, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Деснянской райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения в районе было повреждено:

29 жилых многоэтажек;

жилых многоэтажек; 4 жилых частных дома.

По имеющейся информации, по состоянию на сегодня, все многоквартирные жилые дома в Деснянском районе полностью восстановлены.

Погибшие и раненые:

Информация у райадминистрации отсутствует.

Днепровский район

Днепровский район

По состоянию на 31 мая, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Днепровской райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения в районе было повреждено:

82 многоквартирных жилых дома;

22 частных дома (в том числе садовых).

На территории Днепровского района Киева было восстановлено 23 многоквартирных жилых домов.

Погибшие и раненые:

Во время ракетно-дроновой атаки 23.03.2025 погиб один человек (женщина), 24.05.2025 пострадали два человека (мужчина, женщина). Во время дроновой атаки 25.05.2025 пострадал один человек (женщина).

Днепровский район - обстрел 13 декабря 2023. Фото: Ян Доброносов

Оболонский район

Оболонский район

По состоянию на 31 мая, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Оболонской райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения в районе было повреждено:

58 многоквартирных жилых домов;

многоквартирных жилых домов; 40 частных жилых домов.

11 из них разрушены.

Восстановлено:

35 многоквартирных жилых домов;

многоквартирных жилых домов; 19 частных жилых домов.

Количество раненых и погибших:

Информация у райадминистрации отсутствует.

Оболонский район - обстрел 13 декабря 2023. Фото: Ян Доброносов

Печерский район

Печерский район

По состоянию на 3 июня, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Печерской райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения в районе было повреждено:

103 многоквартирные/многоэтажные дома;

1 малоэтажная застройка (частной собственности).

Согласно информации КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Печерского района г. Киева", за период 2022-2025 годов, в результате действий, вызванных вооруженной агрессией РФ, было повреждено 79 жилых домов (повторно имеют повреждения – 3 жилых дома), которые находятся на обслуживании/управлении предприятия.

"Работниками предприятия в пределах возможностей, в срочном порядке принимаются необходимые меры по ликвидации повреждений, а именно: проводятся работы по очистке квартир, лестничных клеток, кровли от мусора, закрытие окон пленкой, обшивка оконных коробок листами OSB в кирпичных стенах с привлечением спецтехники, частичного ремонта кровли и т.п", — говорится в сообщении.

В 2024 году, после ракетной атаки по городу Киеву, возобновление окон (общей площадью 173,44 кв.м/69шт) в многоквартирных домах по адресам: ул. Михаила Бойчука, 25-А, 27, 28-А, 29, 30, 30-А, 31, бульв. М. Михновского, 27 проводилось с помощью общественной организации "GLOBAL EMPOWERMENT MISSION".

Погибшие и раненые:

Во время массированной атаки БПЛА 01.01.2025 был поврежден жилой дом на ул. Банковой, 1/10, в результате чего погибли 2 человека (мужчина и женщина), получили ранения 10 человек, из которых 6 человек было госпитализировано, 4 получили помощь на месте происшествия.

Печерский район - обстрел 1 января 2025. Фото: Ян Доброносов

Подольский район

Подольский район

По состоянию на 31 мая, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Подольской райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения в районе было повреждено:

По информации коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района Киева", поврежден 141 многоэтажный жилой дом (по факту получили повреждение 125 домов, так как 16 домов повреждены во второй раз, поэтому дома повторяются);

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, по состоянию на сегодня за запрашиваемый период на территории Подольского района города Киева были повреждены многоквартирные жилые дома в количестве – 21 единицы (дома частной формы собственности — ОСМД, ЖСК, инвестиционные);

По информации управления строительства Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, по состоянию на сегодняшний день за запрашиваемый период на территории Подольского района города Киева были повреждены жилые дома частной формы собственности в количестве – 21 единицы.

Восстановление:

"КП "Жилоінвестбуд-УКБ" в 2022, 2023 годах проводились работы по восстановлению на поврежденных домах. Однако в соответствии с распоряжениями Подольской районной в городе Киеве государственной администрации в 2023 и в 2024 годах в 20 жилых домах за средства городского бюджета проведено восстановительные работы мест общего пользования, а именно по капитальному ремонту – замене поврежденных окон, дверей в местах общего пользования и капитальному ремонту поврежденных кровель, но по этим домам до сих пор поступают заявления от граждан, жилье которых (окна, балконные блоки и прочее) получило повреждение, о предоставлении компенсации по программе "єВідновлення", — говорится в ответе.

Погибшие и раненые:

Информация не предоставлялась.

Подольский район - обстрел 10 июня 2025. Фото: Ян Доброносов

Святошинский район

Святошинский район

По состоянию на начало июня, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Святошинской райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения в районе было повреждено:

214 многоквартирных жилых дома;

72 частных дома;

из них 3 разрушены.

Восстановление:

По информации КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Святошинского района г. Киева" восстановлено 4 многоквартирных жилых дома. Нуждаются в восстановлении еще 22 дома.

Погибшие и раненые:

Информация не предоставлялась.

Святошинский район - обстрел 1 января 2025. Фото: Ян Доброносов

Соломенский район

Соломенский район

По состоянию на 31 мая, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Соломенской райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения в районе было повреждено 296 жилых домов, а именно:

разрушен 1 жилой дом частной формы собственности;

повреждено 73 жилых дома частной формы собственности;

разрушен 1 жилой многоквартирный дом (из которых восстановлено — 0);

Поврежден 221 жилой многоквартирный дом (из которых восстановлено — 197).

Погибшие и раненые:

Информация не предоставлялась.

Соломенский район - обстрел 6 июня 2025. Фото: Ян Доброносов

Шевченковский район

По состоянию на 31 мая, согласно данным, предоставленным "Телеграфу" Шевченковской райадминистрацией, с начала полномасштабного вторжения в районе было повреждено 484 жилых дома:

453 – жилые многоквартирные дома;

31 –частные дома.

Восстановление:

Восстановлено 72 жилых многоквартирных дома.

Погибшие и раненые:

Информация не предоставлялась.

Шевченковский район - обстрел 8 июля 2024. Фото: Ян Доброносов

Какой район получил больше всего повреждений

Проанализировав информацию, предоставленную "Телеграфу" райадминистрациями, можно прийти к выводу, что с начала полномасштабного вторжения больше всего жилых домов пострадало в Шевченковском районе города (повреждено 484 дома).

Какой район быстрее всего восстанавливается

Согласно предоставленной информации, больше всего восстановленных домов сейчас в Голосеевском районе города (282). Важно отметить, что степень повреждения домов может варьироваться от выбитых окон до разрушения целых пролетов многоэтажек, что влияет на скорость восстановления.

Сколько всего Россия повредила жилых домов в Киеве за все время полномасштабки

"Важно: районные администрации и Департамент строительства и жилищного обеспечения применяют разный подход к учету. Районные администрации учитывают все повреждения на своей территории. независимо от масштаба (от разбитых окон до полного разрушения).

Департамент строительства предоставляет информацию исключительно об объектах, признанных получившими значительные повреждения и восстанавливаемых за счет средств бюджета города Киева.

Кроме того, районные государственные администрации предоставляют информацию обо всех восстановительных работах, в том числе и частичный ремонт – например, замена окон или дверей.

В ответе Департамента строительства и жилищного обеспечения речь идет о завершенные капитальные ремонты или реконструкции".

Сложив данные всех райадминистраций, можно прийти к выводу, что количество домов в Киеве, которые получали повреждения или были разрушены, с начала полномасштабной войны составило уже около 2000.

При этом, как рассказали "Телеграфу" в Департаменте строительства и жилищного обеспечения, согласно плану работ по состоянию на данный момент (запрос от 3 июня) в городе Киеве поврежден 1531 жилой дом (данные обновляются по мере фиксации разрушений).

По состоянию на 05.06.2025 в городе Киеве в результате боевых действий повреждено 334 объектов частной формы собственности, 10 из которых уничтожены.

Восстановление:

"Согласно распоряжению Киевской городской военной администрации от 30.05.2022 № 538 "Об осуществлении восстановительных работ (реконструкции, капитального ремонта) на жилых домах в городах Киеве, поврежденных в результате военных действий Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) определено 39 многоквартирных жилых домов, подвергшихся значительным повреждениям и восстанавливаются за счет средств бюджета Киева", — говорится в ответе.

Заказчик выполнения восстановительных работ КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Согласно его информации, на 25 жилых домах восстановительные работы завершены, а именно в:

Дарницком районе – 2 дома;

Днепровском районе – 2 дома;

Голосеевском районе – 1 дом;

Оболонском районе – 1 дом;

Печерском районе – 2 дома;

Подольском районе – 4 дома;

Святошинском районе – 6 домов;

Соломенском районе – 3 дома;

Шевченковском районе – 4 дома.

В 14 жилых домах восстановительные работы выполняются.

По 212 многоквартирным домам, в которых в результате вооруженной агрессии РФ были повреждены оконные, дверные блоки и кровли, в 2022 году году выполнены восстановительные работы (замена поврежденных оконных и дверных блоков и ремонт кровли) за счет средств резервного фонда государственного бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины (программа действовала только в 2022 году).

Напомним, ранее мы писали о том, что после вражеских обстрелов 10 июня и пожаров в Киеве ухудшилось состояние воздуха.