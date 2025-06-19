Как онлайн-казино обходят украинские законы и запреты: названы пять способов

Закон запрещает вспоминать азартные игры, но этого никто не учитывает

Все громкие шаги властей по ограничению рекламы игорного бизнеса в Украине не работают, когда дело касается интернет-направлений, на которые государство не влияет. Речь о целом ряде так называемых "серых" и "черных" рекламных площадок, которыми уже овладел и продолжает овладевать игорный бизнес.

Рекламу на них распространяют обычно без соблюдения ограничительных требований (без обязательного и предусмотренного законом предупреждения о вреде игры, без указания номера лицензии, с запрещенным законодательством обещанием бонусов и т.п.). Сайт Телеграф приводит несколько наиболее показательных примеров.

Больше об этом читайте в публикации: "Неработающий закон: почему онлайн-казино обходят запрет на рекламу азартных игр".

Во-первых, это телеграм-каналы типа известным всем украинцам "Трухи", "Инсайдера", "Чому тривога" и других, где на пике (а это обычно часы воздушной тревоги) одновременно могут сидеть сотни тысяч посетителей.

Во-вторых, это нелегальные видеосервисы, например, пиратские онлайн-кинотеатры с сомнительным юридическим статусом (ЮА-Кино, ЮА-Сериал и т.п.). На этих площадках перед каждым показом фильма крутят обязательную видеорекламу и сотни тысяч показов баннерной рекламы. Ниже — пример такой рекламы (без всяких предупреждений) от казино "Вегас".

Проблема с такими видеосервисами в том, что, имея серверы за рубежом, они фактически находятся вне юрисдикции Украины. Метод блокировки интернет-адресов в таких случаях не работает, владельцы ресурсов просто меняют доменные имена.

Несмотря на пиратский статус, популярность таких сервисов среди украинцев находится на самом высоком уровне (упомянутый ЮА-Кино в свое время находился в десятке самых посещаемых украинцами сайтов). Еще бы, денег на развитие и позиционирование в интернете у них хватает, ведь их обеспечивает, в первую очередь, все та же нелегальная реклама игорного бизнеса.

Третий сегмент – это реклама в Android- и iOS-приложениях, которые украинцы устанавливают с популярных онлайн-магазинов. Сегодня практически ни одна мобильная игра или программа, использующая интернет, не обходится без такой принудительной рекламы, среди которой часто встречается реклама онлайн-казино.

Здесь существует проблема с отсутствием наведенных на уровне украинского государства рабочих контактов с владельцами таких магазинов, которые могли бы способствовать ограничению рекламы "игорки".

Четвертый сегмент – это вообще все разнообразие популярных среди украинцев зарубежных сайтов, включая порносайты, где при заходе с украинских IP-адресов крутят географически таргетированную рекламу, и почему-то чаще всего именно онлайн-казино. Что с этим делать – большой вопрос. Разве что работать в индивидуальном порядке с каждым таким сайтом отдельно.

Ну, и пятый сегмент – это отдельные страницы и аккаунты в соцсетях, преимущественно неофициальные, где "игорку" рекламируют, обходя действующие правила этих соцсетей.

Как это работает? Возьмем, например, онлайн-казино "Горилла", которое относительно недавно появилось в Украине и получило официальную лицензию у бывшего регулятора КРАИЛ. Способ рекламироваться оно придумало гениальный – на популярности созданной Владимиром Зеленским передачи "Лига смеха" и матчах украинских спортивных команд. Интересные нарезки оформляют посредством ФБ-видео или рилз Instagram. Создают "левый" аккаунт, который при этом называют максимально похоже на официальный (в примере ниже – ligacmixu.ua).

Затем от имени этого аккаунта запускают упомянутые рилзы, каждый из которых содержит узнаваемый логотип онлайн-казино – изображение "гориллы", обычно с призывом сыграть или с промокодом (согласно законодательству, запрещено "размещение изображения или упоминание азартных игр, торговых марок, других объектов права на интеллектуальную собственность". – Ред.).

В результате такая реклама казино (а это именно реклама, ведь понятно, что фрагменты по юмористической передаче только антураж к ней) набирает сотни тысяч просмотров. Так же происходит и с нарезками футбольных матчей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Украина не видит грязную лапу России в игорном бизнесе.