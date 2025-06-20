В Полтаве снова пытались судить Нелю Штепу: ветеран обратился к судьям с угрозой

Обвиняемая в государственной измене — с новой фамилией. Суд над ней длится более 10 лет

Очередное судебное заседание по уголовному производству Нели Супрун (Штепы) состоялось 20 июня в Киевском районном суде Полтавы в режиме видеоконференции. Сама она не вышла даже на видеосвязь.

Во время предварительного судебного заседания, состоявшегося 9 мая, прокурор ходатайствовал перед судом о направлении запроса в медицинское учреждение, где проходит лечение 62-летняя экс-мэр Славянска, с целью выяснения ее диагноза. Участники судебного процесса получили ответ о том, что госпожа Супрун (Штепа) действительно давно и тяжело болеет. Проходит сложный курс терапии, что вызывает осложнения и ухудшение состояния здоровья. Нуждается в непрерывном наблюдении за течением болезни и проведении хирургических вмешательств вследствие терапии.

В присутствии журналистов диагноз больной не был обнародован.

Киевский районный суд города Полтавы

Так или иначе, в случае отсутствия обвиняемого закон не разрешает проводить подготовительные судебные заседания.

Оба защитника подсудимой Александр Шадрин и Дмитрий Марченко традиционно настаивали на остановке судебного разбирательства дела, ссылаясь на ст. 335 Уголовного процессуального кодекса.

Участники видеоконференции — прокурор и два защитника Нели Супрун (Штепы)

Прокурор Александр Чекин ходатайствовал перед судом о затребовании заключения врачебной консультативной комиссии относительно действительности заболевания обвиняемой и степени его тяжести.

Председательствующий в судебном процессе Александр Калько поддержал прокурорское ходатайство и назначил следующую дату слушания – 19 августа.

Судебная коллегия по делу по обвинению Нели Супрун (Штепы)

Присутствовавший в зале ветеран российско-украинской войны Виктор Бор не сдержал эмоций относительно коллегии судей:

– В следующий раз я приду сюда не один! И вы отсюда не выйдете, пока не примете справедливого решения. Мы спросим вас, почему подозреваемой в сотрудничестве с террористами не могут вынести приговор уже одиннадцать лет? У Киевского райсуда Полтавы было время с 2023 года получить заключение ВЛК о состоянии заболевания Штепы. Это уже пятое безрезультатное заседание. Вы просто затягиваете судебную процедуру и будете затягивать бесконечно, понимая, что совершенное ею преступление не имеет срока давности. Она лечится с 2021 или с 2022 года. Мне это известно. А вам нет?

Виктор Бор эмоционально отреагировал на перенос заседания суда

В разговоре с корреспондентом "Телеграфа" Виктор Бор был еще более категоричным:

— Жаль, что эта дрянь до сих пор не сдохла! Насколько мне известно, в медицинских документах ей пишут диагноз онкологическое заболевание. Ну, я не знаю, правда ли это. Это же может быть просто инсинуация.

Никто вообще не знает, где она сейчас. Может, куда-то за границу смоталась? А эти нанятые ею адвокаты каждый раз рассказывают какие-то басни…

Напомним, бывшую городскую голову Славянска Донецкой области 62-летнюю Нелю Супрун (Штепу) правоохранители задержали 11 июля 2014 года. 8 октября того же года ей объявили окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и создании террористической организации.

Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения. Но до сих пор – вот уже почти 11 лет – суды не могут предъявить ей обвинения по существу.

Три года она провела в следственном изоляторе, после чего ей сменили меру пресечения на домашний арест. А в 2021 году его смягчили, назначив личное обязательство.

В судебных заседаниях экс-руководитель Славянска не уставала объяснять, что призвала Путина ввести войска в город под угрозами террористов, а интервью для российских медиа давала "под дулом автомата". И обвиняла в сдаче города украинских правоохранителей.

Пребывание под следствием, однако, не помешало госпоже Штепе в 2020 году снова баллотироваться на должность городского головы Славянска от партии "Оппозиционный блок — Партия мира и развития". Правда, безуспешно. Зато успешно годом ранее отсудила у Украины 3600 евро за свой арест — Европейский суд по правам человека нашел нарушения со стороны Украины. Она жаловалась на то, что предыдущее заключение было неоправданным, а также на то, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

Кстати, дело Нели Штепы слушали несколько районных судов Харькова: Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский, Жовтневый, Орджоникидзевский. Судебные заседания часто переносились из-за неявки подсудимой. До начала полномасштабного вторжения Орджоникидзевский суд успел исследовать доказательства, допросить обвиняемую и почти всех свидетелей. Интересно, что на одном из заседаний, 9 февраля 2021 года, Штепа заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, в том числе экс-главы Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту, бывшего и.о. главы Администрации президента Сергея Пашинского, экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и пятого президента Украины Петра Порошенко. Суд решил допустить к допросу в судебном заседании всех свидетелей, заявленных как обвинением, так и защитой, напомнив при этом сторонам о праве отказаться от допроса того или иного свидетеля.

Но в марте 2022 года на основании распоряжения Верховного Суда об изменении территориальной подсудности судебных дел в условиях военного положения все дела этого райсуда были переданы в Киевский райсуд Полтавы.

По уголовному делу Нели Штепы только в феврале 2023 года был определен судья. А слушания дела начали заново – с подготовительного заседания.

Первое заседание суда в Полтаве, которое должно было состояться 19 апреля 2023-го, было отменено из-за болезни Штепы и занятости одного из ее защитников в другом заседании. Тогда же адвокат подсудимой подал ходатайство в Кассационный уголовный суд с намерением перенести дело в Орджоникидзевский райсуд Харькова, объясняя это тем, что сама Штепа, он и большинство свидетелей живут в Славянске, а один свидетель и группа прокуроров живут в Харькове, поэтому им удобнее добираться именно туда. К тому же, говорилось в ходатайстве, подсудимая имеет тяжелое заболевание и лечится по месту жительства, а поездки в Полтаву могут негативно сказаться на ее здоровье. Однако это ходатайство осталось без удовлетворения.

В конце 2023 года Киевский районный суд Полтавы поручил полиции разыскать Штепу, поскольку она до тех пор ни разу так и не явилась на слушание, и принудительно доставить в суд. По данным сайта "Патриот Донбасса", обвиняемую в двух тяжких преступлениях против основ национальной безопасности Украины Неля Штепу разыскивали по девяти адресам возможного пребывания или проживания, но так и не нашли.

А потом произошло другое "непреодолимое обстоятельство" — председательствующая по уголовному производству дела Штепы судья Ольга Логвинова уволилась по общим обстоятельствам, иначе говоря, ушла в отставку. Поэтому снова дело зависло на несколько месяцев, пока электронная система не выбрала судью Александра Калько.

К тому же, недавно Штепа сменила фамилию на Супрун.

Напомним, в день своего рождения в 2022 году предательница шокировала сеть "клипом" по мотивам песни "Пять минут" Людмилы Гурченко. 60-летняя Штепа пела следующие строки: "Шестьдесят, шестьдесят — это много или мало?". Судя по кадрам, чувствовала она себя неплохо, выплясывая в белых ботинках.