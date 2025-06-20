У Полтаві знову намагалися судити Нелю Штепу: ветеран звернувся до суддів з погрозою

Обвинувачена у державній зраді — з новим прізвищем. Суд над нею триває понад 10 років

Чергове судове засідання у кримінальному провадженні Нелі Супрун (Штепи) відбулося 20 червня в Київському районному суді Полтави в режимі відеоконференції. Сама вона не вийшла навіть на відеозв’язок.

Під час попереднього судового засідання, що відбулось 9 травня, прокурор клопотав суд про направлення запиту до медичного закладу, де проходить лікування 62-річна ексголова Слов’янська, з метою з’ясування її діагнозу. Учасники судового процесу отримали відповідь про те, що пані Супрун (Штепа) дійсно давно і тяжко хворіє. Наразі проходить складний курс терапії, що викликає ускладнення та погіршення стану здоров'я. Потребує безперервного нагляду за перебігом хвороби та проведення хірургічних втручань за наслідками терапії.

У присутності журналістів діагноз хворої не оприлюднили.

Київський районний суд міста Полтава

Так чи інакше, у разі відсутності обвинуваченого закон не дозволяє проводити підготовчі судові засідання.

Обидва захисники підсудної — Олександр Шадрін та Дмитро Марченко — традиційно наполягали на зупиненні судового розгляду справи, посилаючись на ст. 335 Кримінального процесуального кодексу.

Учасники відеоконференції - прокурор та два захистики Нелі Супрун (Штепи)

Прокурор Олександр Чекін клопотав суд затребувати висновок лікарської консультативної комісії щодо дійсності захворювання обвинуваченої та ступеню її тяжкості. А також отримати від них інформацію щодо подальших прогнозів лікування Супрун (Штепи) та її можливості брати участь у судовому засіданні.

Головуючий у судовому процесі Олександр Калько підтримав прокурорське клопотання й призначив наступну дату слухання – 19 серпня.

Судова колегія у справі за обвинуваченням Нелі Супрун (Штепи)

Присутній у залі ветеран російсько-української війни Віктор Бор не стримав емоцій щодо колегії суддів:

— Наступного разу я прийду сюди не один! І ви звідси не вийдете, доки не ухвалите справедливого рішення. Ми вас спитаємо, чому підозрюваній у співпраці з терористами не можуть винести вирок уже одинадцять років? У Київського райсуду Полтави був час з 2023 року отримати висновок ВЛК про стан захворювання Штепи. Це вже п’яте безрезультатне засідання. Ви просто затягуєте судову процедуру і будете затягувати безкінечно, розуміючи що скоєний нею злочин не має терміну давності. Вона лікується з 2021 чи з 2022 року. Мені це відомо. А вам ні?

Віктор Бор емоційно відреагував на перенесення засідання суду

У розмові з кореспондентом "Телеграфа" Віктор Бор був іще категоричнішим:

— Шкода, що ця погань досі не здохла! Наскільки мені відомо, у медичних документах їй пишуть діагноз онкологічне захворювання. Ну, я не знаю, чи це правда. Це ж може бути просто інсинуація.

Ніхто ж узагалі не знає, де вона зараз. Може, кудись за кордон змоталась? А ці найняті нею адвокати щоразу розказують якісь байки…

Нагадаємо, колишнього міського голову Слов’янська Донецької області 62-річну Нелю Супрун (Штепу) правоохоронці затримали 11 липня 2014. 8 жовтня того ж року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк від 10 років до довічного ув’язнення. Але досі — ось уже майже 11 років – суди не можуть пред’явити їй обвинувачення по суті.

Три роки вона провела в слідчому ізоляторі, після чого їй змінили запобіжний засіб на домашній арешт. А у 2021 році і його пом’якшили, призначивши особисте зобов’язання.

У судових засіданнях ексочільниця Слов’янська не стомлювалась пояснювати, що закликала Путіна ввести війська до міста під погрозами терористів, а інтерв’ю для російських медіа давала "під дулом автомата". І звинувачувала у здачі міста українських правоохоронців.

Перебування під слідством, однак, не завадило пані Штепі у 2020 році знову балотуватися на посаду міського голови Слов’янська від партії "Опозиційний блок — Партія миру та розвитку". Щоправда, безуспішно. Зате успішно роком раніше відсудила в України 3600 євро за свій арешт — Європейський суд з прав людини знайшов порушення з боку України. Вона скаржилася на те, що її попереднє ув’язнення було невиправданим, а також на те, що кримінальне провадження проти неї було необґрунтовано тривалим.

До речі, справу Нелі Штепи слухали кілька районних судів Харкова: Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський, Жовтневий, Орджонікідзевський. Судові засідання часто переносилися через неявку підсудної. До початку повномасштабного вторгнення Орджонікідзевський суд встиг таки дослідити докази, допитати обвинувачену та майже усіх свідків. Цікаво, що на одному із засідань, 9 лютого 2021 року, Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України Петра Порошенка. Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

Але в березні 2022 року на підставі розпорядження Верховного Суду про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану всі справи цього райсуду були передані до Київського райсуду Полтави.

У кримінальній справі Нелі Штепи лише у лютому 2023 року був визначений суддя. А слухання справи почали наново — з підготовчого засідання.

Перше засідання суду в Полтаві, яке мало відбутися 19 квітня 2023-го, було скасоване через хворобу Штепи та зайнятість одного з її захисників в іншому засіданні. Тоді ж адвокат підсудної подав клопотання до Касаційного кримінального суду з наміром перенести справу до Орджонікідзевського райсуду Харкова, пояснюючи це тим, що сама Штепа, він та більшість свідків живуть у Слов’янську, а один свідок та група прокурорів мешкають у Харкові, тож їм зручніше діставатися саме туди. До того ж, йшлося в клопотанні, підсудна має тяжке захворювання та лікується за місцем проживання, а поїздки у Полтаву можуть негативно позначитись на її здоров’ї. Проте це клопотання залишилось без задоволення.

Наприкінці 2023 року Київський районний суд Полтави доручив поліції розшукати пані Штепу, оскільки вона до того часу жодного разу так і не з’явилася на слухання, й примусово доставити до суду. За даними сайту "Патріот Донбасу", обвинувачену у двох тяжких злочинах проти основ національної безпеки України Нелю Штепу розшукували за дев’ятьма адресами її можливого перебування або мешкання, але так і не знайшли.

А потім сталася інша "непереборна обставина" — головуюча у кримінальному провадженні справі Штепи суддя Ольга Логвінова звільнилася за загальними обставинами, інакше кажучи, пішла у відставку. Тому знову справа зависла на кілька місяців, аж поки електронна система не вибрала суддю Олександра Калька.

До того ж, не так давно Штепа змінила прізвище на Супрун.

Нагадаємо, у день свого народження у 2022 році зрадниця шокувала мережу "кліпом" за мотивами пісні "П'ять хвилин" Людмили Гурченко. 60-річна Штепа співала наступні рядки: "Шістдесят, шістдесят — це багато є чи мало?". Судячи з кадрів, почувала вона себе досить непогано, витанцьовуючи у білих черевиках.