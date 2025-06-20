"Він не здається...": Гордон став мемом через свої гучні заяви про Путіна

Щойно з’являється нова тривожна заява від Гордона — глядачі вже не сприймають її серйозно

У мережі набирає популярності новий мем, що іронізує над частими заявами журналіста Дмитра Гордона про "смерть" або "критичний стан здоров’я" російського президента-диктатора Володимира Путіна. Українці з гумором підходять до інформаційного фону, де "Путін от-от помре" звучить уже роками — і в цьому контексті з’явився новий влучний візуальний жарт.

Відповідне фото опублікували в популярному Telegram-каналі.

На зображенні — класичне протиставлення емоцій і стійкості. Зліва — плачуча жінка з підписом: "Чому ти ніяк не здасися?", що уособлює розпач тих, хто вже втомився чекати підтвердження чергових "сенсацій" про смерть очільника Кремля. Праворуч — "Гігачад" (персонаж-мем, що символізує ідеального, сильного, невразливого чоловіка) із підписом: "Бо він не здається…".

У нижній частині зображення — скриншоти реальних заголовків із YouTube-каналу Дмитра Гордона, які роками обіцяють "ось-ось усе зміниться".

Українці підхопили гучні заголовки відомого журналіста й створили мем

Саме це, на думку користувачів, і стало джерелом інтернет-іронії: щойно з’являється нова тривожна заява — глядачі вже не сприймають її серйозно, натомість чекають чергового мему.

Реакція в соцмережах не змусила себе чекати. Один із користувачів вважає, що журналіст просто намагається знову привернути до себе увагу: "Гордон вже хайпувати хоче, бо його перегляди падають. Тільки він не розуміє, що перегляди падають, бо він російською говорить…" — пише він, наголошуючи, що перехід на українську мову міг би допомогти, але глядачі вже втрачають інтерес.

Цю думку підхоплює інший глядач: "У нього падають перегляди, тому що він п*****ол. Ось і все. Не треба шукати прихований сенс там, де його немає".

Що пишуть у коментарях під дописом із мемом

Цей жарт став черговим прикладом того, як українці перетворюють напругу війни та інформаційної боротьби на креатив, іронію та сатиру. Мем не лише розважає, а й тонко натякає на потребу більшої відповідальності в подачі "сенсаційних" новин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії триває Петербурзький міжнародний форум, який, окрім виступів представників російського політичного істеблішменту, перетворився на арену для демонстрації так званих "духовних ініціатив". Від появи Володимира Путіна в мультфільмі "Простоквашино" справа дійшла до більш креативних мемів.