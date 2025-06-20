"Він не здається...": Гордон став мемом через свої гучні заяви про Путіна
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Щойно з’являється нова тривожна заява від Гордона — глядачі вже не сприймають її серйозно
У мережі набирає популярності новий мем, що іронізує над частими заявами журналіста Дмитра Гордона про "смерть" або "критичний стан здоров’я" російського президента-диктатора Володимира Путіна. Українці з гумором підходять до інформаційного фону, де "Путін от-от помре" звучить уже роками — і в цьому контексті з’явився новий влучний візуальний жарт.
Відповідне фото опублікували в популярному Telegram-каналі.
На зображенні — класичне протиставлення емоцій і стійкості. Зліва — плачуча жінка з підписом: "Чому ти ніяк не здасися?", що уособлює розпач тих, хто вже втомився чекати підтвердження чергових "сенсацій" про смерть очільника Кремля. Праворуч — "Гігачад" (персонаж-мем, що символізує ідеального, сильного, невразливого чоловіка) із підписом: "Бо він не здається…".
У нижній частині зображення — скриншоти реальних заголовків із YouTube-каналу Дмитра Гордона, які роками обіцяють "ось-ось усе зміниться".
Саме це, на думку користувачів, і стало джерелом інтернет-іронії: щойно з’являється нова тривожна заява — глядачі вже не сприймають її серйозно, натомість чекають чергового мему.
Реакція в соцмережах не змусила себе чекати. Один із користувачів вважає, що журналіст просто намагається знову привернути до себе увагу: "Гордон вже хайпувати хоче, бо його перегляди падають. Тільки він не розуміє, що перегляди падають, бо він російською говорить…" — пише він, наголошуючи, що перехід на українську мову міг би допомогти, але глядачі вже втрачають інтерес.
Цю думку підхоплює інший глядач: "У нього падають перегляди, тому що він п*****ол. Ось і все. Не треба шукати прихований сенс там, де його немає".
Цей жарт став черговим прикладом того, як українці перетворюють напругу війни та інформаційної боротьби на креатив, іронію та сатиру. Мем не лише розважає, а й тонко натякає на потребу більшої відповідальності в подачі "сенсаційних" новин.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії триває Петербурзький міжнародний форум, який, окрім виступів представників російського політичного істеблішменту, перетворився на арену для демонстрації так званих "духовних ініціатив". Від появи Володимира Путіна в мультфільмі "Простоквашино" справа дійшла до більш креативних мемів.