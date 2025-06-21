Невероятные скалы и водопады. Где в Украине находится уникальный Буцкий каньон
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Здесь можно устроить кемпинг и не только
В Украине немало живописных и уникальных мест отдыха. Одним из таких точно можно считать Буцкий каньон в Черкасской области.
"Телеграф" расскажет, где он находится, что в нем особенного и сколько стоит отдых. Заметим, что в Украине много каньонов, но этот точно стоит внимания.
Буцкий каньон находится на реке Тикич в селе Буки. Он считается одним из самых живописных, ведь имеет крутые склоны высотой более 30 метров и быстрые водопады. Кроме того, здесь была построена одна из самых первых гидроэлектростанций Украины. Ее создали в конце 20-х годов и она могла заживить электроэнергией четыре села. Сейчас от этой электростанции остались одни руины, ведь после распада СССР помещение разворовали.
Также на каньоне есть известная скала Лисакова, с которой туристы любят нырять в воду. Название этой скале дали в честь казака Лисака, сражавшегося с турками и героически погибшего. Некоторые даже видят в ней черты человека.
Украинцы любят отдыхать летом на этом каньоне, ведь здесь есть место и для кемпинга, и для альпинизма и скалолазания, а также базы отдыха. Чтобы насладиться красотой Буцкого каньона, туристы могут арендовать байдарки и посплавляться между скалами.
Как добраться
Буцкий каньон находится в Черкасской области и добраться до него можно как общественным, так и собственным транспортом.
Как доехать на собственном авто: из Киева ехать примерно 190 км, где-то 3 часа. Надо следовать по трассе Н01 (Киев — Обухов — Корсунь-Шевченковский — Городище), затем ориентироваться на Маньковку и Буки. И уже у села Буки разбрасывается каньон.
Как доехать общественным транспортом: из Киева можно поехать автобусом "Киев-Маньковка" или "Киев-Тальное", имеющим остановку возле каньона в селе Буки. Если следуете из Черкасс, то можно выбрать автобус "Черкассы — Монастырище" или "Черкассы-Умань" через Буки.
Сколько стоит отдых
Вход на территорию Буцкого каньона бесплатный, но за парковку авто возле него нужно будет заплатить 20-50 грн. Для проживания можно выбрать базы отдыха или кемпинг. Если речь идет об аренде жилья, то расценки следующие:
- Эконом варианты: от 400–600 грн/сутки за комнату.
- Средний уровень: 800–1200 грн/сутки.
- Комфортный уровень: 1500–2500 грн/сутки.
Стоимость аренды катамарана, лодки или каяка составляет примерно 150-300 грн в час. Групповая экскурсия – 300-500 грн. Также есть возможность посетить фотозоны или извлечь урок лазания по скалам. Стоимость питания в заведениях составляет 150-300 грн за человека
Выходит, что один день отдыха на двоих на Буцком каньоне будет составлять 500-1500 грн без проживания или до 4 тысяч с проживанием в выходные. Однако можно изрядно сэкономить обустроив кемпинги или взяв еду с собой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине находится замок "развратной королевы". Там держали целый гарем мужчин.