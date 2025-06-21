Невероятные скалы и водопады. Где в Украине находится уникальный Буцкий каньон

Здесь можно устроить кемпинг и не только

В Украине немало живописных и уникальных мест отдыха. Одним из таких точно можно считать Буцкий каньон в Черкасской области.

"Телеграф" расскажет, где он находится, что в нем особенного и сколько стоит отдых. Заметим, что в Украине много каньонов, но этот точно стоит внимания.

Буцкий каньон находится на реке Тикич в селе Буки. Он считается одним из самых живописных, ведь имеет крутые склоны высотой более 30 метров и быстрые водопады. Кроме того, здесь была построена одна из самых первых гидроэлектростанций Украины. Ее создали в конце 20-х годов и она могла заживить электроэнергией четыре села. Сейчас от этой электростанции остались одни руины, ведь после распада СССР помещение разворовали.

Буцкий каньон

Скалы Буцкого каньона

Разрушена электростанция

Также на каньоне есть известная скала Лисакова, с которой туристы любят нырять в воду. Название этой скале дали в честь казака Лисака, сражавшегося с турками и героически погибшего. Некоторые даже видят в ней черты человека.

Украинцы любят отдыхать летом на этом каньоне, ведь здесь есть место и для кемпинга, и для альпинизма и скалолазания, а также базы отдыха. Чтобы насладиться красотой Буцкого каньона, туристы могут арендовать байдарки и посплавляться между скалами.

Буцкий каньон

Водопад в Буцком каньоне

Как добраться

Буцкий каньон находится в Черкасской области и добраться до него можно как общественным, так и собственным транспортом.

Как доехать на собственном авто: из Киева ехать примерно 190 км, где-то 3 часа. Надо следовать по трассе Н01 (Киев — Обухов — Корсунь-Шевченковский — Городище), затем ориентироваться на Маньковку и Буки. И уже у села Буки разбрасывается каньон.

Как доехать общественным транспортом: из Киева можно поехать автобусом "Киев-Маньковка" или "Киев-Тальное", имеющим остановку возле каньона в селе Буки. Если следуете из Черкасс, то можно выбрать автобус "Черкассы — Монастырище" или "Черкассы-Умань" через Буки.

Буцкий каньон на карте

Буцкий каньон

Буцкий каньон, скалы

Сколько стоит отдых

Вход на территорию Буцкого каньона бесплатный, но за парковку авто возле него нужно будет заплатить 20-50 грн. Для проживания можно выбрать базы отдыха или кемпинг. Если речь идет об аренде жилья, то расценки следующие:

Эконом варианты: от 400–600 грн/сутки за комнату.

за комнату. Средний уровень: 800–1200 грн/сутки.

Комфортный уровень: 1500–2500 грн/сутки.

Стоимость аренды катамарана, лодки или каяка составляет примерно 150-300 грн в час. Групповая экскурсия – 300-500 грн. Также есть возможность посетить фотозоны или извлечь урок лазания по скалам. Стоимость питания в заведениях составляет 150-300 грн за человека

Выходит, что один день отдыха на двоих на Буцком каньоне будет составлять 500-1500 грн без проживания или до 4 тысяч с проживанием в выходные. Однако можно изрядно сэкономить обустроив кемпинги или взяв еду с собой.

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