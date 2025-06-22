Дмитрук, Онищенко и брат их Дрибан: кто есть кто в новом санкционном списке

Санкции вводятся из-за обвинений в сотрудничестве с оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 13 физических лиц и 8 компаний. В нем оказались и весьма известные персоны, вроде действующего нардепа Артема Дмитрука и экс-нардепа Александра Онищенко

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента. Документ был обнародован 22 июня и уже вступил в силу.

Артем Дмитрук

Артем Дмитрук

Украинский нардеп, который находится в международном розыске по подозрению в нападении на военного и правоохранителя. В Верховную Раду он попал как мажоритарщик от "Слуги народа", но уже в 2021 году был исключен из партии из-за распространения пророссийских нарративов.

В августе 2024 года сбежал из Украины и через Молдовау попал в Британию. Позже появлялся на российской пресс-конференции, где расхваливал экс-премьера времен Януковича Николая Азарова.

Александр Онищенко

Александр Онищенко

Бывший народный депутат (7 и 8 созывов), бывший член "Партии Регионов". Находится под санкциями США с 2021 года из-за вмешательства в выборы и участия в российской сети по влиянию. В 2011 и 2012 годах попадал в список богатейших людей Украины. Имеет российское гражданство.

С 2016 года находится в розыске в Украине по подозрению в государственной измене. В настоящее время проживает в Германии.

В 2024 году ВАКС признал его виновным в организации так называемой газовой схемы, по которой "Укргаздобыча" потеряла 740 миллионов гривен. Эта коррупционная схема считается одной из наиболее масштабных в украинской истории.

Кроме того, в списке указаны имена:

Виктор Дрибан — ученый-геолог, эксперт по геомеханике родом из Донецка, подозревается в государственной измене. Последняя повестка в суд была направлена ему в марте 2025 года.

— ученый-геолог, эксперт по геомеханике родом из Донецка, подозревается в государственной измене. Последняя повестка в суд была направлена ему в марте 2025 года. Владислав Ряшин — кинопродюсер. Основатель и президент компании Star Media.

кинопродюсер. Основатель и президент компании Star Media. Юрий Шумилов — спортсмен, член незаконных вооруженных формирований.

спортсмен, член незаконных вооруженных формирований. Александр Аникеев — бывший старший военный наблюдатель группы миротворческого персонала ООН, гражданин России.

— бывший старший военный наблюдатель группы миротворческого персонала ООН, гражданин России. Ариадна Симоненко — уроженица Алушты, подозревается в госизмене.

уроженица Алушты, подозревается в госизмене. Эдуард Менчаков — украинский тренер по боксу

Напомним, ранее мы писали о том, что американский президент Дональд Трамп придумал очередную причину не вводить санкции против России.