Дмитрук, Онищенко та брат їхній Дрібан: хто є хто у новому списку санкцій

Санкції запроваджуються через звинувачення у співпраці з окупантами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 13 фізичних осіб та 8 компаній. У ньому опинилися і відомі персони, на кшталт чинного нардепа Артема Дмитрука та екснардепа Олександра Онищенка.

Відповідний указ було оприлюднено на сайті Офісу президента. Документ був оприлюднений 22 червня і вже набув чинності.

Артем Дмитрук

Артем Дмитрук

Український нардеп, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою у нападі на військового та правоохоронця. У Верховну Раду він потрапив як мажоритарник від "Слуги народу", але вже 2021 року був виключений із партії через поширення проросійських наративів.

У серпні 2024 року втік з України та через Молдову потрапив до Британії. Пізніше з’являвся на російській пресконференції, де розхвалював експрем’єра часів Януковича Миколу Азарова.

Олександр Онищенко

Олександр Онищенко

Колишній народний депутат (7 та 8 скликань), колишній член "Партії Регіонів". Перебуває під санкціями США з 2021 року через втручання у вибори та участь у російській мережі по впливу. У 2011 та 2012 роках потрапляв до списку найбагатших людей України. Має російське громадянство.

З 2016 року перебуває у розшуку в Україні за підозрою у державній зраді. Нині проживає у Німеччині.

2024 року ВАКС визнав його винним в організації так званої газової схеми, за якою "Укргазвидобування" втратив 740 мільйонів гривень. Ця корупційна схема вважається однією з наймасштабніших в українській історії.

Крім того, у списку вказані імена:

Віктор Дрібан — науковець-геолог, експерт із геомеханіки родом із Донецька, підозрюється у державній зраді. Остання повістка до суду була направлена йому у березні 2025 року.

— науковець-геолог, експерт із геомеханіки родом із Донецька, підозрюється у державній зраді. Остання повістка до суду була направлена йому у березні 2025 року. Владислав Ряшин – кінопродюсер. Засновник та президент компанії Star Media.

кінопродюсер. Засновник та президент компанії Star Media. Юрій Шумилов – спортсмен, член незаконних збройних формувань.

спортсмен, член незаконних збройних формувань. Олександр Анікеєв — колишній старший військовий спостерігач групи миротворчого персоналу ООН, громадянин Росії.

— колишній старший військовий спостерігач групи миротворчого персоналу ООН, громадянин Росії. Аріадна Симоненко – уродженка Алушти, підозрюється у держзраді.

уродженка Алушти, підозрюється у держзраді. Едуард Менчаков – український тренер з боксу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський президент Дональд Трамп вигадав чергову причину не вводити санкції проти Росії.