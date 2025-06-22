Український курорт атакували полчища жуків (відео)

Комахи "тріщать" на стінах будинків

В Одесі з’явилася велика кількість сонечок. Вони заполонили стіни будинків і літають зграями, як сарана.

Відповідні відео оприлюднюють місцеві Telegram-канали. Комахи навіть б’ються за місце під сонцем.

Автори відео кажуть, що "просто все в сонечках". Через це у місцях їх скупчення чути характерний тріск. Жуки цього виду у великій кількості літають у повітрі та повзають по стінах, кондиціонерах та вікнах.

Наскільки нешкідливі сонечка?

Сонечка є дуже корисними комахами, які допомагають садівникам у боротьбі зі шкідниками. Однак попри свій не найагресивніший характер, ці жуки є активними хижаками та в певних умовах можуть навіть атакувати людину.

За словами біолога та натураліста Іллі Гоміранова, сонечка в основному харчуються попелицею та іншими дрібними безхребетними, а тому не дивляться на людину, як на їжу. Водночас він зазначив, що в період розмноження вони можуть ставати особливо голодними та агресивними.

Саме в цей період і фіксуються випадки нападу сонечок на людей. Технічно шкоду людині завдають не укуси, а їдка гемолімфа, що виділяється з колінних зчленувань. Через те, що в її складі є кантаридин, при контакті зі шкірою вона може призвести до утворення великих пухирів.

Нагадаємо, в СРСР скидали з літаків "навчених" сонечок для боротьби зі шкідниками. Їх завантажували у контейнери, з яких потім вивільняли під час польоту. Комахи сідали на врожай і починали свою роботу.