На базе "Грузинского легиона" осуществлена диверсия: есть погибший военнослужащий

В результате диверсии погиб один военнослужащий, ведется расследование

На базе "Грузинского легиона" 12 июня была совершена диверсия, в результате которой есть жертвы. В результате атаки погиб грузинский доброволец Деметре Дарчиа, обстоятельства инцидента выясняются.

Об этом сообщил командир легиона Мамука Мамулашвили. По его словам, правоохранительные органы и спецслужбы работают над установлением обстоятельств инцидента и причастных к нападению.

"Сегодня враг совершил очередную дерзкую провокацию — произошли диверсионные действия со стороны агрессора. В результате атаки погиб доброволец Грузинского легиона. Светлая память. Работают правоохранительные органы и спецслужбы. Враг будет наказан", – написал он.

Мамулашвили рассказал некоторые подробности происшедшего. По предварительным данным, врагу неизвестным пока образом удалось занести взрывчатку на территорию базы, она сдетонировала, когда рядом находился военный.

"К сожалению, в результате диверсионного акта, совершенного на нашей базе, погиб наш боец Деметре Дарчиа. В настоящее время проводятся следственные действия специальными службами и Национальной полицией Украины. По предварительным данным, на нашу базу было занесено взрывное вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда наш военнослужащий находился в безвременье".

Между тем СБУ задержала "двойного" агента, который планировал совершить теракт на Яворивском полигоне, где в 2022 году в результате ракетного удара погибли по меньшей мере 64 военных. Человек был инструктором Яворивского полигона и одновременно работал на ФСБ и военную разведку врага. По данным СБУ, агент получил от куратора задачу ликвидировать командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре сил обороны.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ровно произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента есть пострадавшие, один из мужчин в критическом состоянии. А также рассказывали, что в одном из областных центров Украины готовили теракт. Взрыв должен произойти у здания полиции. До этого, еще 3 февраля, в Ровно задержали 19-летних ребят, которые хотели взорвать отделение полиции. С собой у них был тротил.

Отметим, что СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, которого спецслужбы РФ взорвали в здании ТЦК в Ровно. Мужчину использовали "втемную", его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания.