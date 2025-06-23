Британское правительство попало в коррупционный скандал из-за "редизайна" сайта: СМИ сообщили подробности

Дело в том, что "редизайн" заключался в перемещении точки с одного места на другое

Британское правительство потратило 532 тысяч фунтов стерлингов (почти 716 тысяч долларов США, или более 3 млн гривен) на обновление дизайна правительственного сайта. Однако итоговый результат этого "редизайна" оказался больше похож на попытку "распила" бюджетных средств.

Об этом пишет британское издание Daily Mail. Ранее дизайн логотипа сайта правительства представлял собой герб Англии и надпись "gov.uk" белым шрифтом на черном фоне.

Основные изменения сайта оказались, мягко говоря, странными: черный цвет фона заменили синим, а точку переместили в центр между словами и сделали бирюзовой, а не белой. Информация о том, во сколько обошлись налогоплательщикам такие "изменения", вызвала в прессе Великобритании ярость и насмешки. Критика также прозвучала со стороны оппозиции.

Впрочем, разъярены не только журналисты и общественность. Даже государственные служащие назвали ситуацию неприемлемой, а изменения в логотипе и дизайне на полмиллиона фунтов – "дешевыми", "стыдными" и "совершенно ужасающими".

"Серьезно, кто-то получил деньги за передвижение точки?", — поинтересовался один из чиновников в интернете во время обсуждения новости.

Напомним, парижский суд 31 марта 2025 признал лидера ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен виновной по делу о хищении средств Европейского парламента. Как сообщает Le Figaro, политику назначены 4 года заключения, из которых два — условно, еще два — с электронным браслетом под домашним арестом. Кроме этого, она должна заплатить 100 тысяч евро штрафа и потеряла право занимать выборные должности в течение 5 лет с немедленным исполнением решения. Это фактически лишает Ле Пен шанса баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.