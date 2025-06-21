"Попахивавет лицемерием": в футбольной лиге Селезнева выступили за украинский язык (фото)

Футбольная медиалига Украины поддержала родной язык на фоне языкового скандала

Украинская футбольная медиалига UA STEEL перед матчем нового тура опубликовала фото игроков с баннером в поддержку украинского языка. Это произошло на фоне языкового скандала с игроком медиа-команды "Армат" Евгением Селезневым.

Соответствующий снимок размещено на странице лиги в Instagram. На баннере можно увидеть цитату выдающейся украинской поэтессы Лины Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову".

В сети большинству понравилась инициатива лиги, правда, нашлись и те, кто считает данную акцию "лицемерной", ведь в данном чемпионате фактически наказали только 16-летнего футболиста, сделавшего замечание Селезневу за русский язык.

Напомним, во время матча медиафутбольной лиги Украины 16-летний RENEPRO (Ренат Попружный) сделал замечание Селезневу за русский язык. Odesa Football Media Team, за которую выступал юноша, тут же заявила о прекращении сотрудничества с ним из-за "сознательной провокации". Позднее в одесской команде заявили, что блогер ушел из команды сам.

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин, комментируя языковой скандал, посоветовал RENEPRO отправится на передовую и сказать защитникам Украины, на каком языке им говорить. После этого на Костышина полилась критика со стороны военнослужащего ВСУ и спортивного журналиста Сергея Болотникова.