В честь Ющенко называли улицы в Украине? Сколько переименовано и что с ними сейчас

Он был президентом с 2005 по 2010

В Украине немало улиц и парков названных в честь выдающихся деятелей, ученых или политиков. Некоторые из них носят имена президентов нашего государства, например, Виктора Ющенко.

"Телеграф" расскажет, сколько в Украине есть улиц в его честь и где они находятся. Напомним, что Виктор Ющенко был третьим президентом Украины с 2005 по 2010 год.

Какие улицы названы в честь Ющенко

В Ивано-Франковской области в селе Петрилов была улица Виктора Ющенко. Она получила свое название по случаю визита президента Украины в село после наводнения летом 2008 года. Это решение принял сельсовет, но его подвергли критике в Офисе президента. И уже в ноябре того же года улица была переименована в Злуки по случаю 90-й годовщины создания ЗУНР.

Улица Злуки, ранее называвшаяся Ющенко

Также есть улица Виктора Ющенко в городе Батурин в Нежинском районе Черниговской области. В советское время она носила название имени Петровского, в 1990-х — Центральная. В сентябре 2008 года ее переименовали.

Улица Ющенко в Черниговской области

Еще в селе Хоружевка есть улица Ющенко. Ее так назвали в 2023 году в честь не только экс-президента Виктора Ющенко, но и его семьи. Ведь Хоружевка, Сумская область, Недригайловская община – родина семьи Ющенко.

Улица Ющенко в Сумской области

Выходит, что в настоящее время в Украине по официальным данным всего две улицы названы в честь Ющенко. Одна на Черниговщине, а другая на Сумщине.

Напомним, в стране-партнерше России была площадь имени сбежавшего президента Виктора Януковича.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России есть несколько улиц Зеленского, которые созвучны с фамилией действующего президента Украины Владимира Зеленского.