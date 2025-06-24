"Всегда считайте деньги!": клиентка ПриватБанка рассказала о ловушке банкоматов

Клиентка предостерегла других

Клиентка ПриватБанка пожаловалась, что банкомат выдал ей не всю сумму, которую она хотела снять. Попытки вернуть деньги не увенчались успехом, банк ответил стандартными отписками.

Об этом женщина рассказала на портале "Минфин". Инцидент произошел 31 мая, женщина пыталась снять 18 тысяч гривен. По ее словам, банкомат выдал всего 16 400 гривен. Клиентка пишет, что сразу деньги она не пересчитала, потому что была с маленьким ребенком — приехала из больницы на выходные.

Обнаружив нехватку денег, женщина обратилась в банк на следующий день, там отказали в возвращении средств. Ответ был стандартным — "сбоев не зафиксировано, излишка наличных нет". Однако никаких доказательств выдачи полной суммы (видео с камеры или подтверждения фактической выдачи каждой купюры) предоставлено не было.

"Это недопустимо. Вместо реального расследования — формальная отписка. А я осталась без части денег в очень сложной жизненной ситуации. Хочу предупредить других клиентов — всегда считайте средства сразу, фиксируйте на видео, потому что доказать что-то после — почти невозможно", — пишет клиентка.

Женщина жалуется на невозможность вернуть деньги

Она добавила, что карточка, с которой она снимала деньги – социальная, туда приходят деньги на детей. Она снимала с нее всю сумму, нужно было заплатить за ночную энцефалограмму ребенку с эпилепсией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 июня 2025 года ПриватБанк снизил лимит на переводы средств для граждан. Максимальная сумма переводов между счетами физических лиц по Украине снизилась.