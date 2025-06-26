Субсидии для ВПО "сломались"? В Минсоцполитики объяснили, почему украинцы не хотят жить как в ЕС

Из-за страхов арендодателей легализовать договоры и проблемы с "теневым" рынком программу для ВПЛ могут закрыть, хотя она и нужна

В начале года Минсоцполитики запустило новый механизм поддержки внутренних переселенцев – субсидию на аренду жилья. Философия этой помощи довольно проста: ВПО, не имеющие собственного жилья на подконтрольной территории, могут получить финансовую помощь от государства. Звучит более чем привлекательно… НО! По словам министерства социальной политики Оксаны Жолнович, программу могут закрыть, ведь пилотный механизм споткнулся о "серый" рынок аренды жилья, а наличие официального договора аренды – обязательное условие для получения субсидии. И хотя государство компенсирует налоги, которые нужно платить с дохода от аренды, владельцы жилья все равно не спешат "светить" свои квадратные метры. Логика здесь ясна: сегодня ты сдаешь квартиру переселенцу и налоги за тебя платит государство, а завтра уже не переселенцу и платить долю в бюджет придется самостоятельно.

Действительно ли все так плохо и приложение могут закрыть? На эти вопросы в блиц-интервью "Телеграфу" ответила первая заместитель Министра социальной политики Дарья Марчак.

– Дарина, расскажите о результатах программы. Что мы здесь понимаем?

– По результатам мы видим, что спрос есть. Но в большинстве регионов очень мало знают об этом инструменте. Это вопрос коммуникации. Мы говорим сейчас с партнерами о том, чтобы усилить коммуникацию, направленную на ВПЛ и, прежде всего, на собственников жилья. Мы увидели вещи, ограничивающие возможности людей воспользоваться этой программой.

– А именно?

– Ключевым ограничением для реализации этого инструмента, как он работает в странах на Западе, большое нежелание арендодателей заключать официальные договоры. И вопрос даже не в том, что они против этого, а в том, что они боятся показывать эти договоры государству. Когда речь идет о предоставлении аналогичной поддержки со стороны доноров, то граждане показывают свои договоры. А когда речь идет о том же инструменте со стороны государства, то граждане боятся показывать. По нашему убеждению, это вопрос комплекса страхов, стереотипов. Например, были такие случаи: женщина сама арендует жилье в Швейцарии с официальным договором и ее арендодатель платит все налоги, но в Украине же она отказывается заключать официальный договор с людьми, которым она сдает свое жилье. Потому что ну в Украине можно этого не делать… Поэтому этот вопрос показал огромный комплекс проблем.

Дарья Марчак

– Как решать эти проблемы?

– Работать двумя методами. Во-первых, большая информационная кампания направлена, в том числе, на то, что как страна-кандидат в члены ЕС, мы в принципе не можем позволить себе работать по старинке в тени.

Во-вторых, нам нужно вносить изменения в налоговое законодательство. Есть очень много разговоров о том, что если бы наши собственники жилья имели налоговое обязательство не 18%+, а хотя бы 5% (на уровне ФОП), тогда рынок легче было бы вывести из тени. И тут вопрос к нам, как к обществу: нам ли "Ок" с этим или все же давайте работать над детинизацией рынка, потому что значительное количество арендодателей, сдающих жилье здесь, сами находятся за границей и пользуются принципиально другими прозрачными правилами.

– Я, конечно, извиняюсь, но разве не было понятно еще с начала этой программы, что арендодатели не будут желать "светить" свое жилье.

– Вы пытаетесь меня на чем-то подловить?

– Вовсе нет, но это ну очевидно…

– Смотрите, это экспериментальный проект. Во-вторых, мы обычно понимали это.

Но ведь это не единственный инструмент поддержки ВПО. У нас есть и помощь на проживание и программа "Прихисток" и компенсация расходов на коммунальные услуги для юридических лиц. То есть повторюсь, что инструмент не единственный, но именно этот инструмент мы строим по европейской модели (в отличие от других). Наша задача и наше желание – строить все же европейскую практику отношений между арендодателями и арендаторами. И с этой точки зрения этот инструмент выполняет свою функцию: шаг за шагом показывает проблемные вопросы. В этой части эксперимент совершенно хорошо работает. В противном случае когда вы последний раз задумывались о вопросах теневого рынка аренды?

– Да вот буквально каждый день, потому что я сам ВПО и даже не подозреваю как же я могу своего арендодателя убедить, что ему нужен официальный договор аренды.

– Это вопрос, который требует привлечения многих органов, и мы как раз с этим работаем. Через этот инструмент мы включили в дискуссию и комитет Верховной Рады по налоговой политике и Минрегион и мы, как Минсоц и других стейкхолдеров. Чтобы рынок жилья выходил в официальную плоскость. Здесь даже не вопрос налогов. Это защищает обе стороны и это ключевое. У нас 3,5 миллиона ВПО. Из них около миллиона нуждаются в жилье критически: здесь и сейчас. И очевидно, что им нужен прозрачный рынок аренды и достаточно предложения. А что у нас происходит сегодня? Очень много спекуляций с точки зрения ценообразования. Поэтому проблема огромна.