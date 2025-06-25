С 1 июля в Украине крепко возьмутся за переселенцев: кто может потерять помощь и какие есть нюансы

Как будут работать новые правила

С 1 июля для внутренне перемещенных лиц в Украине вводят новые правила (ВПЛ). В частности, Министерство финансов будет проводить ежемесячные проверки пребывания таких лиц за границей. Если будет найдено нарушение — статус, со всеми его выплатами и помощью, могут отменить.

"Телеграф" подробно объясняет, что изменится для переселенцев и как будут работать новые правила.

Новые правила

С 2025 года в Украине вводятся обновленные правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), касающиеся регистрации, изменений в статусе и порядке получения справки. Согласно постановлению Кабинета Министров №376 часть нововведений уже действует, а с 1 июля 2025 года вступает в силу полный пакет изменений.

Главное

Среди основных нововведений:

Через приложение "Дія" можно подавать заявления об изменении места жительства, возвращении домой, выезде за границу и других изменениях, влияющих на статус переселенца.

Если переселенец лечится в другом городе более 15 дней, он обязан зарегистрировать новый адрес в течение 60 дней, в противном случае статус ВПЛ может быть отменен.

Право на получение справки ВПЛ получили военнослужащие, проживавшие на оккупированных территориях или потерявшие жилье в результате боевых действий.

И одно из главных:

Статус ВПЛ могут отменить, если указан фиктивный адрес или лицо находится за границей более 90 дней без уважительной причины. Для обнаружения нарушений с 1 июля 2025 года Министерство финансов будет проводить проверки ежемесячные проверки.

Зачем

Цели нововведений — упростить бюрократию, улучшить контроль над получателями помощи и сделать систему поддержки более прозрачной.

Как это будет работать

Минфин будет ежемесячно проверять, находится ли человек в Украине. Если вы за границей более 90 дней без уважительной причины, статус ВПЛ могут отменить, а вместе с ним — выплаты и соцпомощь.

Детали: Если факт пребывания за границей в течение такого периода подтвердится, проводится дополнительная проверка. По ее результатам, в случае подтверждения информации о выезде лица на постоянное место жительства за границу, могут отозвать справку о постановке на учет ВПЛ.

Уважительные причины

служебная командировка или стажировка;

лечение или реабилитация (документально подтвержденная);

оздоровление детей;

уход за больными детьми;

И другие обстоятельства, подтверждаемые документами.

Можно ли вернуться в Украину, а потом снова выехать

В постановлении Кабмина говорится о пребывании за границей более 90 дней подряд.

Коллективная ответственность

В Минсоцполитики объяснили "Телеграфу", что помощь переселенцам в Украине сейчас выплачивается на семью. Таким образом даже если сроки пребывания за границей нарушил один член семьи, то выплаты будут прекращены всей семье.

Если сняли статус ВПЛ

"Телеграфу" в Минсоцполитики заявили, что выплаты после потери статуса переселенца останавливаются "и больше не возобновляются".

При этом, как пишет издание "На пенсии", если переселенец вернулся в Украину после аннулирования статуса, он может повторно подать заявку через ЦНАП или приложение "Дія". Это позволяет восстановить статус без дополнительных осложнений.

Важно: cправка ВПЛ не гарантирует выплат от государства, но дает определенные права и гарантии/

Что могут потерять люди вместе со статусом ВПЛ

Статус ВПЛ в Украине предоставляет ряд прав и льгот, включая денежную помощь, доступ к социальным услугам и помощь в трудоустройстве.

Денежная помощь в 2025 году:

3 тысячи гривен — на каждого ребенка или лицо с инвалидностью;

2 тысячи гривен — для других лиц, которые входят в состав семьи ВПЛ.

Для получения помощи недостаточно быть внутренне перемещенным лицом — необходимо также соответствовать ряду критериев, установленных Порядком предоставления помощи на проживание ВПЛ.

Если лицо не имеет права на помощь — справку не обязательно получать, но она может предоставить дополнительные права и гарантии.

Например, дети ВПЛ имеют право:

на первоочередное зачисление в государственные/коммунальные сады;

на бесплатное горячее питание в государственных/коммунальных садах и школах;

на продолжение получения образовательного уровня (дошкольного, школьного, средне-специального, высшего образования), а также получение социальной стипендии;

право на оздоровление и отдых.

Также статус ВПЛ дает право на помощь:

в жилищных вопросах: упрощенный порядок оформления субсидии по фактическому месту жительства (только заявление + декларация на субсидию); льготные кредитные программы, например, Доступное жилье, Собственный дом, Кредит под 3%; право стать на квартирный учет и вселиться во временное жилье;

в вопросах занятости: право прекратить трудовые отношения и зарегистрироваться безработным в упрощенном порядке; право на регистрацию как ФЛП по месту временного проживания;

доступ к гуманитарной и благотворительной помощи и тому подобное.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменилось с 1 июня в Украине.