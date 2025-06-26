Похожий год уже был. Как аномальные осадки в Украине могут снова испортить весь урожай

Каждый день задержки жатвы – это минус 3% от урожая

Украина уже переживала год аномальных дождей летом, фактически уничтоживших урожай. Однако прогнозы на этот год достаточно оптимистичны.

Об этом "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в материале "Надо успеть: в Гидрометцентре объяснили, что ждет урожая этим летом". По его словам, погода — ключевой фактор урожая не только при фазе роста растений, но и во время жатвы.

"Следовательно, в сухую и жаркую погоду жатва проходит быстро. Если же будут дожди и холодные температуры — кампания затянется. А каждый день задержки — это минус 3% урожая", — говорит эксперт.

Он добавляет, что обычно примерно 30–35% времени жатвы приходится на дождливые дни, когда выходить в поле невозможно. К примеру, в 2004 году аномальные осадки в конце июля и начале августа испортили урожай. Тогда зерно первого класса буквально "перетекло" в фуражное. То есть то, которое не отвечает требованиям пищевого или посевного, поэтому используется исключительно как корм для животных

"В этом году мировые метеоцентры прогнозируют для Украины жаркое и сухое лето. Это значит, что уборку урожая нужно провести в кратчайшие сроки, чтобы не допустить осыпания зерна и минимизировать потери", — заключает Виталий Постригань.

Напомним, в Украине прогнозируют почти рекордное собрание зерна. Уже известно, какой области из-за погоды особенно повезло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украина начнет жатву, ведь аномальная погода сдвинула сроки на 3 недели.