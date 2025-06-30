Мальчик, живший в разрушенном доме в Киеве, теперь спит в храме: "Не могу, кажется, что залетит в окно" (видео)

В разрушенном ракетой подъезде семья Филиппа девять лет снимала квартиру

Российский удар по Киеву 17 июня, в результате которого был разрушен целый подъезд многоэтажки, оставил не только физические, но и нравственные раны. Одна из них – история мальчика Филиппа, проживающего в украинской столице, в атакованном в тот день Соломенском районе.

Историю рассказал фотограф Ян Доброносов. Он пообщался как с Филиппом, так и с его матерью.

"Друзья, это Филипп и его мать Татьяна. Тот самый парень, который стал героем моего фото 18 июня. На развалинах дома в котором обрушился целый подъезд после вражеского обстрела по Киеву. Филипп прожил в этом доме 9 лет. Но в 22 году семья переехала через несколько домов. В их квартиру заехал парень, за которого болела вся страна, но к сожалению… Они все слышали в ту ночь и это было страшно. Уже почти две недели парень не ночует дома. Пока спит в храме", – кратко объяснил суть Доброносов.

Сам Филипп рассказал, что уже две недели не может спать дома и слушать звуки "мопедов" и ракет. После того как дом, где мальчик когда-то жил, был разрушен, ночные атаки очень его пугают.

"Просто не могу слушать это. Потому что когда я это слушаю, мне кажется, что оно залетит сейчас в окно прямо", — объясняет он.

Мальчик добавил, что больше всего пугают звуки, когда беспилотники пикируют, или падают куда-то после сбития, а также кружат над районом. Сейчас мальчик ночует в храме – там он не боится спать. Сказал, что волнуется за семью – очень боится, что в дом залетит "шахед" и "контузит маму". Впрочем, больше режет сердце даже не это, а звучащий в словах ребенка фатализм.

"Мне папа сказал, что нет смысла бояться. Если ты бояться будешь, что это даст?", – говорит Филипп.

Татьяна, мать Филиппа, рассказала, что в разрушенном ракетой подъезде семья девять лет снимала квартиру. Она была на шестом этаже. Это та самая квартира, где жил 31-летний парень, погибший во время атаки: фото его родителей облетело весь мир, а нардеп Марьяна Безуглая осмелилась назвать его гибель "кармой". В день удара Татьяна сначала увидела последствия в новостях, а затем получила сообщение.

"Говорю: "Смотри, Филя, это же наш дом, мы же здесь жили… "", — вспомнил тот момент Филипп.

Дом, где они когда-то жили, узнать поначалу не удалось – только позже, когда сравнили ракурс. Филипп и его отец пришли к руинам после отбоя, чтобы посмотреть на это своими глазами. Татьяна говорит, что никто в Соломенском районе не ожидал такой массированной атаки, а тем более, что будут такие последствия. Именно с этого момента Филипп перестал спать дома – ему просто страшно.

Напомним, что утром 17 июня Киев пережил один из самых страшных ударов с начала войны. Россияне атаковали город кассетными боеприпасами и полностью разрушили подъезд многоэтажки. Днем 18 июня было известно о 26 погибших. В том числе из-под завалов многоэтажки в Соломенском районе вытащили тело молодого парня. Родители погибшего целый день находились около спасателей в ожидании чуда.

К вечеру 18 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о завершении спасательных работ и назвал окончательную цифру погибших в результате российской атаки — 28 человек. Среди них – погибший гражданин США, жизнь которого унесла дроновая атака, предшествовавшая ракетным обстрелам.