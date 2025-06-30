Хлопчик, що жив у зруйнованому будинку в Києві, тепер спить в храмі: "Не можу, кажеться, що залетить у вікно" (відео)

У зруйнованому ракетою під'їзді сім'я Філіпа дев'ять років винаймала квартиру

Російський удар по Києву 17 червня, внаслідок якого було зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки, залишив не тільки фізичні, але й моральні рани. Одна з них – історія хлопчика Філіпа, який мешкає в українській столиці, в атакованому в той день Солом'янському районі..

Історію розповів фотограф Ян Доброносов. Він поспілкувався як з Філіпом, так і з його матір'ю. Раніше вони мешкали в тому самому домі, який вранці 17 червня зруйнувала російська атака.

"Друзі, це Філіп та його мати Тетяна. Той самий хлопець, який став героєм мого фото 18 червня. На розвалинах будинку в якому обвалився цілий підʼїзд після ворожого обстрілу по Києву. Філіп проживав в цьому будинку 9 років. Але у 22 році родина переїхала через декілька будинків. В їх квартиру заїхав хлопець за якого вболівала вся країна, але на жаль… Вони все чули в ту ніч і це було страшно. Вже практично два тижні хлопець не ночує вдома. Поки спить в храмі", – коротко пояснив суть Доброносов.

Сам Філіп розповів, що вже два тижні не може спати дома та слухати звуки "мопедів" та ракет. Після того, як дім, де хлопчик колись жив, було зруйновано, нічні атаки дуже його лякають.

"Просто не можу слухати це. Бо коли я це слухаю, то мені кажеться, що воно залетить зараз у вікно прямо", – пояснює він.

Хлопчик додав, що найбільше лякають звуки, коли безпілотники пікірують, або падають кудись після збиття, а також кружляють над районом. Зараз хлопчик ночує у храмі – там він не боїться спати. Сказав, що хвилюється за сім'ю – дуже боїться, що в дім залетить "шахед" та "контузить маму". Втім, більше ріже серце навіть не це, а фаталізм, який лунає у словах дитини.

"Мені папа сказав, що немає сенсу боятися. Якщо ти боятися будеш, що це дасть?", – каже Філіп.

Тетяна, мати Філіпа, розповіла, що у зруйнованому ракетою під'їзді сім'я дев'ять років винаймала квартиру. Вона була на шостому поверсі. Це та сама квартира, де жив 31-річний хлопець, що загинув під час атаки: фото його батьків облетіло весь світ, а нардепка Мар'яна Безугла насмілилася назвати його загибель "кармою". В день удару спочатку Тетяна побачила наслідки у новинах, а потім отримала повідомлення.

"Кажу: "Дивись, Філя, це ж наш дім, ми ж тут жили…"", – пригадав той момент Філіп.

Дім, де вони колись жили, впізнати спочатку не вдалося – тільки пізніше, коли порівняли ракурс. Філіп та його батько прийшли до руїн після відбою, щоб подивитися на це своїми очима. Тетяна каже, що ніхто у Солом'янському районі не очікував на таку масовану атаку, а тим більше, що будуть такі наслідки. Саме з цього моменту Філіп припинив спати дома – йому просто страшно.

Нагадаємо, що вранці 17 червня Київ пережив один із найстрашніших ударів з початку війни. Росіяни атакували місто касетними боєприпасами та вщент зруйнували під'їзд багатоповерхівки. Вдень 18 червня було відомо вже про 26 загиблих. В тому числі з-під завалів багатоповерхівки у Солом’янському районі витягли тіло молодого хлопця. Батьки загиблого цілий день перебували біля рятувальників в очікуванні дива.

Ближче до вечора 18 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив про завершення рятувальних робіт та назвав остаточну цифру загиблих в результаті російської атаки – 28 осіб. Серед них – загиблий громадянин США, життя якого забрала дронова атака, що передувала ракетному обстрілу.