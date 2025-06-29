Запорожье атаковали беспилотники и ракеты: есть повреждения в городе

Кроме ракет (предварительно "Калибр") Запорожье атаковали не менее 10-15 ударных беспилотников

Запорожье ночью 29 июня во время массированной атаки на Украину находилось под ударом ракет и беспилотников. Ракетный удар оккупанты нанесли по одному из городских предприятий, есть повреждения.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, в результате атаки обошлось без пострадавших.

"Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Повреждено производственное помещение одного из предприятий. Предварительно люди не пострадали. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", – сказано в сообщении.

Кроме ракет (предварительно "Калибр") Запорожье атаковали не менее 10-15 ударных беспилотников. Большинство из них обезвредила противовоздушная оборона, о последствиях налета БПЛА не сообщалось.

Напомним, что в результате удара россиян по Одессе в ночь на 28 июня погибли два человека, еще 14 пострадали. Жертвы – следствие попадания российского дрона в многоэтажный жилой дом. Погибшими оказались учительница Екатерина Борсинская и ее муж.

Напомним также, что в Днепре, который враг признал одной из новых приоритетных целей, днем 27 июня прогремели мощные взрывы. Город атаковали баллистическими ракетами, запущенными из района Таганрога. Также под ракетной атакой оказался город Самар (бывший Новомосковск), там из-за ракетного удара погибли пять гражданских.

В ночь на 27 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами "Калибр". Предварительно было выпущено до семи ракет кораблями из состава остатков Черноморского флота РФ, ракеты атаковали Днепропетровщину и Староконстантинов. Большинство ракет были обезврежены силами противовоздушной обороны.