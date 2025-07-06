Росія вдарила дронами по черговому ТЦК в Україні: що відомо про наслідки

Попередньо, серед військовослужбовців та працівників ТЦК та СП поранених та загиблих немає

Росія завдала чергового удару по ТЦК в Україні. Цього разу під удар потрапив центр у Кременчуці, що на Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ. За даними військових, атака сталася о 9:35. За допомогою ударних БПЛА ворог завдав удару по будівлі Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також житлового будинку, що розташований поряд.

На щастя, попередньо, серед військовослужбовців та працівників ТЦК та СП поранених та загиблих немає.

"На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", — додали до ЗСУ.

Удари по ТЦК

Нагадаємо, що останнім часом росіяни активізували удари по українських ТЦК. Зокрема, 3 липня Росія завдала такого удару у Полтаві. Це нестандартна стратегія ворога. Проте є кілька аспектів, із якими ці атаки пов’язані. Докладніше у цьому "Телеграф" розбирався у матеріалі "Головна ціль ударів …" Чому Росія почала бити по ТЦК, розповів капітан ЗСУ".

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни вдарили по ТЦК у Кривому Розі. Є постраждалі серед цивільних.